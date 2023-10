Un bond de 40 % du coût d'amélioration de la route 389

La facture des travaux d’amélioration de la route 389 reliant Baie-Comeau et Fermont atteint désormais 738 millions $, un montant 40 % plus élevé qu'initialement prévu.

Longue de 570 kilomètres, la route 389 relie le Québec et le Labrador. Elle est en partie en gravier et présente un profil très accidenté.

Pour améliorer la sécurité des usagers, un vaste chantier, d’abord évalué à 525 millions $, a été amorcé en 2020, mais plus le temps passe et plus la facture grimpe.

Le ministère des Transports du Québec n’était pas en mesure lundi d’expliquer la hausse de 40 % des coûts de ce chantier qui se déroule en cinq projets distincts.

D’ailleurs, la construction d’un nouveau tronçon a récemment débuté au sud de Fermont, tandis qu'une partie des travaux sont déjà terminés, dont les premiers kilomètres au nord de Baie-Comeau.

D'autres chantiers tardent à démarrer. C’est le cas d’un nouveau tracé de 45 kilomètres qui sera construit au sud de Fermont. Les travaux devaient débuter l’an dernier, mais le ministère des Transports n’arrivait pas à trouver une firme pour la surveillance du chantier. C’est finalement au terme d’un 4e appel d’offres qu’un contrat a été accordé au cours de l’été 2023.

Dans ce secteur sinueux, la route actuelle croise la voie ferrée d’ArcelorMittal à 11 reprises. La construction d’un nouveau tronçon réduira le nombre de croisements à un seul. L’échéancier a été révisé. Initialement prévue en 2025, la fin des travaux est planifiée en 2028.

«On verra quand ça va se terminer», a réagi le maire de Fermont, Martin Saint-Laurent. «Mais il faut que ça avance. C’est ça qui est important, c’est que ça commence.»

Martin Saint-Laurent espère que le ministère des Transports s’engagera à paver ce nouveau tronçon de la route 389. Les sections de route en gravier se détériorent, particulièrement le printemps, rendant la chaussée presque impraticable.

«Il faut trouver des sous pour compléter tout ça. On a quatre ans pour travailler fort en espérant qu’on va trouver un moyen d’asphalter ça et avoir le budget pour le faire», a indiqué Martin Saint-Laurent.

Pour la compagnie ArcelorMittal, l’élimination des croisements avec le chemin de fer constitue un net avantage sur le plan de la sécurité, mais la compagnie minière a indiqué avoir été avisée de l’abandon de l’entretien de la route actuelle par le ministère des Transports lorsque le nouveau tracé sera construit.

Cette situation soulève des enjeux de logistique liés à l’entretien de la voie ferrée et au transport des travailleurs au site minier du mont Wright. Une porte-parole a indiqué que des discussions devront se poursuivre avec le ministère des Transports pour trouver une solution à coût raisonnable. Ce tronçon de route est aussi utilisé par des villégiateurs.