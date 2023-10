Un père accusé de voies de fait contre son nouveau-né

Le procès d'un père de 30 ans accusé de voies de fait graves sur son bébé naissant s'est ouvert lundi au palais de justice de Sherbrooke.

L'homme est soupçonné de maltraitance envers son garçon âgé d'à peine 11 jours au moment de son hospitalisation en mars 2022.

L'enfant a subi un traumatisme crânien qui lui aurait été infligé de façon non accidentelle, soit à la suite de maltraitance de la part de l'accusé, a avancé l'une des procureures aux poursuites criminelles au dossier, Me Marilène Laviolette.

L'enfant aurait conservé des séquelles dont on ne connait ni l'ampleur ni la nature pour le moment, puisqu'aucun des premiers témoins n'a dressé le portrait de son état de santé actuel.

L'analyse du diagnostic différentiel, les différents examens effectués lors de la prise en charge du bébé aux soins intensifs pédiatriques de l'hôpital du Centre hospitalier de l'université de Sherbrooke-Fleurimont ont amené les médecins intensivistes à conclure à un cas de traumatisme crânien non accidentel (TCNA) ou syndrome du bébé secoué.

«L'enfant présentait une altération de son état de conscience [...]. Il ne réagissait pas comme un enfant normal de 11 jours», a témoigné le Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy, pédiatre intensiviste au CHUS-Fleurimont pour la poursuite.

«À l'examen d'imagerie médicale, on a remarqué des saignements sévères, la présence d'hématomes sous-duraux à de nombreux endroits», a renchéri le Dr Tremblay-Roy.

L'examen de l'ophtalmologiste n'a pas permis de déceler la présence d'hémorragie rétinienne, l'un des principaux signes avec les hématomes sous duraux, appuyant habituellement la thèse selon laquelle un bébé a été secoué.

La présence d'ecchymoses au dos de l'enfant, de fractures aux côtes et du fémur gauche et les manifestations de convulsions ont consolidé son opinion: «Je suis d'accord avec le rapport de la Dre Caroline Langlais [...]. Le diagnostic le plus probable est celui d'un TCNA lié à de la maltraitance.»

Plus tôt, la gynécologue obstétrique Dre Amélie Bertrand a raconté qu'elle avait procédé à l'accouchement par césarienne de l'enfant une dizaine de jours avant son hospitalisation. Selon elle, tout s'était bien déroulé et l'enfant était en parfaite santé.

Questionnée par l'avocat de l'accusé à savoir si ses manipulations auraient pu causer des fractures aux parties du corps du poupon qui n'auraient pas été décelées avant son congé pour la maison, la témoin a répondu que c'était peu probable.

La défense a aussi soulevé, dans un de ses contre-interrogatoires le fait que l'accusé avait malheureusement, quelques années auparavant, vécu la perte d'un autre bébé, une fillette d'une dizaine de jours. Des atteintes cérébrales auraient causé le décès de l'enfant issu d'une autre union à la suite, selon ce qu'a mentionné Me Patrick Fréchette au témoin, d'un accouchement difficile au cours duquel les forceps ont dû être utilisés.

Il est important de préciser que jamais le père n'a été accusé ou soupçonné de quelconque geste criminel en lien avec les évènements malheureux et fortuits à l'époque.

Ce sont des causes difficiles à trancher pour un juge parce qu'il n'y habituellement pas de témoins directs et qu'elles nécessitent une certitude quasi absolue que des gestes de maltraitance ont été posés.

En tout, la poursuite souhaite faire entendre 14 témoins.

La défense présentera aussi un témoin expert, une neurologue américaine du nom de Julie Mach.

Le procès se déroule devant la juge Julie Beauchesne de la chambre criminelle de la Cour du Québec.