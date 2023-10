Une présumée taupe de la GRC au banc des accusés

OTTAWA | Les regards de nos alliés seront de nouveau tournés vers le Canada mardi alors que débutera à Ottawa le procès d’un haut dirigeant du renseignement de la GRC accusé d’avoir tenté de livrer des secrets à une entité étrangère. Leur divulgation aurait eu des conséquences graves non seulement ici, mais aussi chez nos partenaires stratégiques.

L’affaire remonte à septembre 2019 quand Cameron Jay Ortis, le directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC, est arrêté à Ottawa après 15 mois d’enquête.

Spécialiste de la cybercriminalité, M. Ortis contrôlait les opérations de contre-espionnage.

La confiance des alliés en jeu

À ce titre, il avait non seulement accès à l’information compilée par les espions canadiens, mais aussi « au renseignement provenant de nos alliés, tant au pays qu’à l’étranger », a dit au moment de l’arrestation, Brenda Lucki, qui était alors la commissaire de la GRC.

« La perte de telles informations pourrait nuire à la confiance de nos partenaires étrangers », d’après l’évaluation du Service canadien de renseignement et de sécurité, et leur utilisation aurait pu porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Canada.

Le Canada partage des renseignements hautement confidentiels avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, tous membres de l'alliance des services de renseignement Five eyes. En cas de fuite, toute l'alliance est concernée.

Des cartels mexicains à la Russie

Les agents de la GRC se sont mis sur la piste de M. Ortis lorsqu’ils ont découvert en mars 2018 qu’un des leurs était entré en contact avec un homme d’affaires de Vancouver pour lui livrer des renseignements.

L’homme en question, Vincent Ramos, vendait des cellulaires cryptés à des organisations criminelles, comme le cartel de Sinaloa. Le Canada, les États-Unis et l’Australie étaient à ses trousses.

Selon la poursuite, M. Ortis aurait « obtenu, stocké, traité des informations sensibles [...] avec l'intention de les communiquer à des personnes auxquelles il ne devrait pas les communiquer ». Les gestes qui lui sont reprochés se seraient étalés de janvier 2015 à son arrestation en septembre 2019.

Au cours de ces années, M. Ortis a notamment participé à une importante enquête internationale pour corruption impliquant de hauts responsables russes.

À 51 ans, M.Ortis risque 14 ans de prison. Son avocat Mark Ertel a déclaré la semaine dernière être convaincu que son client « ne sera reconnu coupable d’aucune accusation, car il "avait toute l’autorité de faire tout ce qu’il a fait" ».