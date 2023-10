Vieillir plus longtemps à la maison

Devant le manque de places en centre d’hébergement, une nouvelle équipe de préposées de la Montérégie a décidé de faire du soutien à domicile une vraie priorité.

«Présentement, il y a un manque de 600 places d'hébergement sur le territoire de la Montérégie-Ouest», explique la cheffe de service à l’aide à domicile au CISSS-Montérégie, Véronique Cuerrier.

Le CISSS n'a d'autre choix que de garder les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison et a choisi d'ajouter de nombreux préposés à l'équipe des soins à domicile.

«On a 47 préposés aux bénéficiaires à l'intérieur de la Montérégie-Ouest et soutien à domicile. Et puis, ils ont vu jusqu'à 670 personnes l'année passée», indique Mme Cuerrier.

Chaque mois, ce sont plus de 50 000 heures qui sont offertes en hébergement à domicile.

Ce programme de soutien à domicile, le premier du genre au Québec, tente de recruter davantage de préposés.

«Un hébergement en moyenne coûte plus de 90,000 dollars dans les nouveaux coûts et de maintenir un usager à domicile jusqu'à la hauteur de 24 heures par jour, ça peut nous coûter jusqu'à 74 000 dollars par année», affirme la coordonnatrice du soutien à domicile au CISSS Montérégie-Ouest, Mélissa Haineault.

