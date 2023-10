1800$ par mois pour le nettoyage à sec de la gouverneure générale: «on est fripé d’entendre ça»

La facture de 117 000$ depuis 2018 de la gouverneure générale pour son nettoyage a sec a fait beaucoup parler au parlement, lundi, mais qu’est-ce que représente exactement ce montant?

Le propriétaire de Nettoyeur CSD, Denis Labbé, explique qu’il a été surpris d’entendre à combien s'élevait cette somme.

«C’est sûr que comme commerçant de nettoyage à sec, on est quand même un petit peu fripé d’entendre ça aujourd’hui, affirme-t-il, en entrevue à l’émission le 20h30. C’est sûr que j’aurais aimé ça avoir un commerce à proximité de la lieutenante gouverneure. On parle d’environ 30$ pour une robe.»

Cependant, il avance que le montant monte rapidement lorsque l’on ajoute d'autres items.

«C’est sûr qu’on n’a pas décortiqué toutes les factures, continue-t-il. C’est quand même large. Est-ce que ça comprend la literie, les draperies, c’est sûr que quand tu as des résidences cossues un petit peu, on peut parler quand même assez rapidement de milliers de dollars quand on commence à toucher toutes les pièces des maisons.»

M. Labbé, qui fait parfois affaire avec des administrations publiques, explique que leurs factures peuvent s’élever à quelques centaines de dollars en moyenne par nettoyage.

«Tout dépendant des items qu’ils apportent, on peut parler d’en moyenne 150 à 300$ par visite, dit-il. Mais il faut s’entendre que ce ne sont pas des visites récurrentes toutes les semaines.»

L’industrie du nettoyage à sec traverse une période de transition alors que leur machinerie doit s’adapter aux nouvelles normes climatiques, ce qui peut s’avérer coûteux pour certains commerçants.

«On sent qu’il y a une grosse transition pour les nouvelles normes environnementales, partage le nettoyeur. Tous les vieux commerces qui avaient la vieille machinerie qui n’est pas conforme, ce sont tous des commerces qui sont voués à disparaître en raison du coût de la machinerie, qui est beaucoup plus grand pour pouvoir respecter toutes les normes environnementales.»

Bien que le télétravail fait en sorte que moins de robes et d’habits nécessitent un nettoyage, la montée en popularité des friperies aide à compenser les pertes de revenus.

«Où on va chercher un petit peu plus de notre chiffre d’affaires, c’est au niveau des modifications des vêtements, avec tous les concepts comme renaissance ou le village des valeurs, où les gens essayent de récupérer le plus possible. On a un département de couture qui génère quasiment 50% du chiffre d’affaires du commerce de nettoyage à sec.»

