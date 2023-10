8 ans de pénitencier pour l’agression sexuelle d’une ado en 1995

Un homme de 59 ans, Louis Jr Poirier, a écopé mardi matin au palais de justice de Longueuil d’une sentence de pénitencier de 8 ans pour une sauvage agression sexuelle commise il y a 28 ans.

• À lire aussi: Longueuil: 25 ans plus tard, il est arrêté pour l’agression sexuelle d’une ado

«Le 17 août 1995 fut le dernier jour de ma vie», pour paraphraser la victime qui était présente dans la salle d’audience dans le but d’entendre le prononcé de la sentence.

Il a complètement détruit sa vie. Louis Jr Poirier a été épinglé grâce aux avancées de la science.

Le 17 août 1995, vers minuit, l’adolescente avait quitté son domicile du secteur Saint-Hubert à vélo pour aller rejoindre des amis.

Elle avait emprunté le parc de la Cité, autrefois connu sous le nom de parc du Méga projet. Chemin faisant, un homme aurait surgi pour la faire chuter de sa bicyclette, avant de l’agresser sexuellement.

La jeune victime avait communiqué avec les policiers, mais aucun suspect n’avait pu être appréhendé à l’époque.

Puis, plus de deux décennies plus tard, en octobre 2018, une autre agression sexuelle a été commise, mais cette fois à l’extérieur du territoire de Longueuil. Les policiers n’avaient à ce moment pas été en mesure d’établir un lien avec cette agression et celle de 1995.