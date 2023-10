8 ans de prison pour son agresseur : «pour la première fois de ma vie, j’ai des ailes»

Le femme agressée sexuellement par Louis Junior Poirier alors qu’elle n’avait que 15 ans a poussé un immense soupir de soulagement au prononcé de la sentence, mardi matin au palais de justice de Longueuil.

• À lire aussi: 8 ans de pénitencier pour l’agression sexuelle d’une ado en 1995

«Aujourd’hui pour la première fois de ma vie, j’ai des ailes», a lâché la victime devant les journalistes présents en relatant les années extrêmement difficiles qu’elle a vécu avant finalement d’obtenir justice.

La dame qu’on ne peut identifier avait 15 ans lorsqu’elle a croisé Poirier dans un parc de Saint-Hubert, le 17 août 1995.

Il était autour de minuit lorsque l’adolescente avait quitté son domicile du secteur Saint-Hubert à vélo pour aller rejoindre des amis.

Elle avait emprunté le parc de la Cité, autrefois connu sous le nom de parc du Méga projet. Chemin faisant, un homme aurait surgi pour la faire chuter de sa bicyclette, avant de l’agresser sexuellement.

La jeune victime avait communiqué avec les policiers, mais aucun suspect n’avait pu être appréhendé à l’époque.

Elle avait toutefois passé la trousse médico-légale tout de suite après l’agression sexuelle, trousse qui permet entre autres de prélever de l’ADN du violeur. C’est grâce à ces informations, et l’avancé des sciences judiciaires, que l’agresseur a pu être arrêté, plus de deux décennies plus tard, en décembre 2020.

«La justice elle est là, parfois il faut juste être patient. Je veux prendre cette opportunité là pour parler aux victimes pour leur dire que si jamais il y a une agression, je suggère fortement de faire le kit de viol à l’hôpital immédiatement», explique la victime aujourd’hui âgé dans la quarantaine

«Il ne faut pas avoir peur, ce n’est pas agréable, mais c’est grâce à ce kit de viol que j’ai pu trouver mon agresseur à travers l’ADN.»

Elle se souvient notamment de sa réaction lorsqu’elle a appris que son agresseur avait été arrêté en décembre 2020.

«C’était absolument incroyable! Quand ils m’ont dit les nouvelles, c’était comme slow motion, au ralenti. C’était presque irréel qu’ils avaient trouvé mon agresseur. J’étais émotive, j’était heureuse», se remémore-t-elle.

Son agression a laissé des traces indélébiles, et des années très difficiles, surtout que le criminel n’avait jamais été trouvé.

«Souvent au cours des années j’ai été désespérée. Je me suis demandé pourquoi il ne m’avait pas tuée. J’ai vécu une vie extrêmement difficile et ça passé proche souvent... où je n’étais plus capable, c’était juste noir dans ma vie.»

Elle se dit enfin libre de vivre sa vie, mais admet ne pas savoir ce qui se passera pour la suite des choses.

«Mon sac à dos il est prêt, je pars en road trip, je ne sais pas où je m’en vais, mais je sais que ça va être extrêmement intéressant. Je vais me connaître pour la première fois depuis l’âge de 15 ans», conclut la femme.