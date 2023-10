[EN IMAGES] Blessé et sans réseau en forêt: une fonction méconnue du iPhone lui sauve la vie

Un Québécois blessé et seul au milieu du bois a été sauvé grâce à une fonction peu connue de son iPhone, lui qui a été coincé durant des heures sous sa pelle mécanique et sans réseau cellulaire à 330 km de Baie-Comeau.

• À lire aussi : Legault promet de compléter la couverture cellulaire d’ici 4 ans

• À lire aussi : Internet : encore du travail avant un Québec 100 % branché

« Je ne savais même pas comment ça marchait. Je me suis rappelé que je pouvais contacter des secours sans réseau cellulaire sur mon nouvel iPhone, dix minutes après l’accident », raconte au Journal Maxime Lajoie.

Maxime Lajoie

Ce père de 34 ans, qui habite à Baie-Comeau, l’a échappé belle le 22 septembre dernier. Il se trouvait à 330 km de sa maison pour réaliser des travaux dans un chalet en forêt. À un certain moment, M. Lajoie a fait une mauvaise manœuvre et son excavatrice est carrément tombée sur ses deux pieds vers 15 h 30.

Contenu sensible

Cette image peut être dérangeante pour certaines personnes. Révéler l'image Les jambes du Québécois prises sous une partie de l'excavatrice. Photo Maxime Lajoie

« Mes amis étaient partis chasser et j’étais seul. Ça faisait mal, confie-t-il. Personne ne pouvait m’entendre et je n’avais pas de signal. Je ne pouvais pas faire le 911. »

Écoutez l'entrevue avec Maxime Lajoie, victime d’un accident impliquant une pelleteuse au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Textos à glacer le sang

Maxime Lajoie a ensuite pensé à utiliser « Urgence SOS » par satellite sur son iPhone. Cette fonction permet d’envoyer des messages textes aux services d’urgences, même lorsqu’aucun réseau cellulaire ou Wi-Fi n’est pas disponible. Seuls les iPhone 14 et 15 sont munis de cette technologie lancée en décembre 2022 au Québec.

Apple / Courtoisie

« Appelez l'ambulance au KM 313, si mes chums me trouvent. Je vais essayer de ne pas perdre l'usage de mes jambes. [...] J'aimerais bien tenir bon, mais là, j'ai besoin de quelqu'un », peut-on lire dans cette série de messages envoyés par le père de famille.

Pendant qu’il envoyait des textos, le Baie-Comois a voulu creuser sous ses pieds pour s’extirper plus facilement, mais une roche se trouvait sous lui.

Maxime Lajoie

« En gros, les services d’urgences ont finalement réussi à contacter la station d’essence la plus proche qui a par la suite contacté un voisin pas loin, relate M. Lajoie. Il est venu m’aider et mes autres amis sont arrivés. On a finalement réussi à me sortir de là après avoir été écrasé durant deux heures et on m’a conduit à l’hôpital où je suis arrivé à 23 h. »

Peur de ne plus marcher

Par chance, Maxime Lajoie avait un couteau sur lui. L’instrument a permis de couper sa botte et d'améliorer sa circulation sanguine lorsqu’il était pris au piège.

« J’ai fait beaucoup de formations de premiers soins en région isolée. Ça m’a permis de connaître comme il faut l’état de choc, la circulation sanguine et l'hyperventilation », témoigne l’homme qui travaille à temps plein dans le domaine de la construction.

Maxime Lajoie

Maxime Lajoie

Le papa d’un petit garçon de deux ans devra toutefois prendre plusieurs semaines de congé à son travail puisqu’il se déplace temporairement en fauteuil roulant. « J’avais peur de ne plus pouvoir marcher, mais ça va aller bientôt. J’ai seulement eu deux fractures au pied droit et une autre au tibia-péroné au pied gauche », précise-t-il.

Maxime Lajoie

Le trentenaire espère que son témoignage convaincra d’autres Québécois de ne pas s’aventurer, sans radio portative ou cellulaire comme le sien, dans des zones sans signal cellulaire.

« Il faut vraiment pas négliger l’aspect communication. J’aurais pas mal moins souffert si j’avais apporté ma radio portative et appelé mes amis. J’ai fait l’erreur de la laisser au chalet », prévient Maxime Lajoie.