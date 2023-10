Empoisonnée, une militante russe raconte son calvaire

Natalia Arno a du mal à se tenir debout, immobile, pendant trop longtemps. Son côté droit s'engourdit, tout comme son dos ou son visage, depuis cinq mois qu'elle a été empoisonnée, comme tant d'autres militants et opposants russes.

• À lire aussi: L'Ukraine dit avoir abattu 29 drones et un missile russes pendant la nuit

• À lire aussi: L'opposant russe Navalny transféré dans une cellule aux conditions encore plus strictes

• À lire aussi: La Russie dément des informations sur un échange de prisonniers impliquant Navalny

La présidente de l'ONG Free Russia foundation, 47 ans, se trouve à Prague début mai quand le sinistre évènement se produit.

«La porte de ma chambre d'hôtel était entrouverte», raconte-t-elle à l'AFP depuis Paris. À l'intérieur régnait «une odeur désagréable».

La militante cherche d'abord, en vain, des micros espions, se moquant d'elle-même face à des inquiétudes qu'elle juge infondées. Vers 5 heures du matin, elle se réveille pourtant avec de forts maux de bouche. Elle décide de rentrer aux États-Unis, où elle réside, pour consulter son dentiste.

Mais durant le vol retour, au-dessus de l'Atlantique, «j'ai commencé à ressentir de la douleur partout: dans les aisselles, la poitrine, les oreilles, les yeux, les jambes», se souvient-elle. «C'était comme si tous mes organes me lâchaient les uns après les autres.»

Toxines nerveuses

Des tests permettent de déterminer que Natalia Arno a été «exposée à une toxine nerveuse, ce qui ne peut s'être produit naturellement», dit-elle. «Mes nerfs ont été brûlés. Peut-être qu'ils se régénèreront d'ici un an», espère la militante, le regard déterminé.

Une enquête sur l'empoisonnement est en cours aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, où Mme Arno se trouvait juste avant son séjour praguois.

Car une journaliste russe en exil, présente comme elle à Berlin à une réunion autour de l'opposant Mikhaïl Khodorkovski, était également tombée malade.

AFP

Une troisième femme, installée en Géorgie, craint d'avoir été empoisonnée fin 2022 à Tbilissi, signe d'une menace accrue contre la société civile.

Natalia Arno souffre de polyneuropathie, «le même diagnostic que pour Vladimir Kara-Mourza», souligne-t-elle.

Cet opposant politique, condamné en avril à 25 ans de prison pour «haute trahison» après avoir dénoncé l'offensive en Ukraine, avait été empoisonné à deux reprises, en 2015 et 2017, affirme son épouse à l'AFP.

«Les deux fois, il lui a été donné 5% de chances de survie. Mais il a survécu malgré tout. Il a réappris à marcher, à utiliser une cuillère», narre Evguénia Kara-Mourza, 42 ans.

Et celle-ci d'accuser, citant une enquête journalistique, des «assassins au service de l'État russe» d'avoir empoisonné son mari, «la même équipe» qui était «impliquée dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny», le principal opposant du Kremlin, condamné ensuite à 19 ans de prison pour «extrémisme».

Le régime du président russe Vladimir Poutine est bâti sur l'«agression» et l'«intimidation», estime-t-elle. «S'il n'utilisait pas ces méthodes de répression», (il) n'existerait plus», lance Mme Kara-Mourza, la voix douce, mais inébranlable, tout en dénonçant les conditions d'incarcération de son mari.

Depuis septembre, celui-ci est enfermé dans une colonie pénitentiaire sibérienne, à l'isolement malgré sa maladie, ce qui selon elle est illégal en Russie, car il risque «la paralysie». Mais «pour les autorités russes qui utilisent des tortures contre les gens régulièrement, ça ne veut rien dire.»

Même colère chez Natalia Arno. Les militants des droits humains constituent des «cibles faciles» pour le Kremlin, dont les «longues tentacules» parviennent jusqu'en Occident, glisse-t-elle.

Le fait qu'ils soient visés hors de Russie «montre que nous sommes efficaces, que nous les irritons», se réjouit néanmoins la militante, qui dit avoir été harcelée à des multiples reprises avant son exil en 2012.

«Ils n'ont pas peur»

«Quand j'ai dû quitter la Russie, c'était sous la menace d'un pistolet» brandi par «des agents du FSB», les services secrets russes, raconte-t-elle.

Et d'assurer: «L'empoisonnement, c'est nouveau pour moi. Mais je ne vais pas devenir paranoïaque et faire attention à tout ce que je mange et tout ce que je bois.»

Natalia Arno et Evguénia Kara-Mourza assistaient le week-end dernier à Paris à un forum parmi une centaine de militants russes.

«Pour le dîner d'ouverture, nous avons réservé le restaurant en secret, et n'avons communiqué le lieu qu'au dernier moment», déclare à l'AFP Olga Prokopieva, porte-parole de l'ONG Russie-Libertés, organisatrice de l'évènement.

Consigne avait été donnée de ne boire que de bouteilles scellées.

Mais les participants n'avaient «pas peur», note-t-elle. «Ce n'est pas ça qui va les arrêter.» «Je vais tout faire pour approcher le jour où ce régime s'écroule, acquiesce Evguénia Kara-Mourza. Parce que quelqu'un que j'aime est derrière les barreaux en Russie.»