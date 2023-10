Incendie dans un CHSLD de Gatineau

Un incendie a éclaté dans la nuit de lundi à mardi, dans une résidence pour personnes âgées dans le secteur de Hull à Gatineau, dans l’Outaouais, jetant temporairement à la rue 10 résidents.

Selon les premières informations, le feu s’est déclaré vers 1 h 45 dans un local du CHSLD Lionel-Émond.

Au total, 25 résidents ont dû être évacués et déplacés vers le rez-de-chaussée le temps de contenir l’incendie.

« Tous les résidents et les employés se portent bien et les dommages ne sont que matériels et limités », a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais par communiqué, mardi matin.

Parmi les personnes évacuées, 10 résidents devront être relogés le temps de faire des travaux de nettoyage et de rénovation en raison des dommages causés par l’eau.

« Ces derniers sont présentement déplacés pour être hébergés à l’hôpital de Hull pour une durée indéterminée », a-t-il été ajouté.