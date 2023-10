«Vieillir seule, sans mon enfant, ça me fait peur»: la mère d’un motocycliste tué par une policière se confie au procès

« Vieillir seule, sans mon enfant, ça me fait peur », a confié avec émotion Marlène Drolet, la mère du motocycliste tué en 2015 par la policière du SPVQ Isabelle Morin. Acquittée lors de son premier procès puis condamnée au deuxième, la patrouilleuse a vu la Couronne suggérer mardi une peine d’emprisonnement de 15 à 18 mois.

Marlène Drolet a perdu son fils unique, Jessy, en septembre 2015.

Photo Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

Huit ans plus tard, âgée de 73 ans, la femme arpente encore les couloirs du palais de justice de Québec en attente d’un dénouement dans cette affaire fort médiatisée.

Mais entre ses passages à la cour, Mme Drolet ne vit que pour se sortir de la tête les images de la moto démolie de son fils ou encore celles de sa chaussure, catapultée sur la chaussée après l’impact.

Photo d'archives, Steve Poulin

« Je m’occupe toujours, je m’occupe du chalet de mon frère, je monte encore sur le toit pour déneiger, je travaille jusqu’à m’en faire mal, parce que je ne veux pas le croire qu’il est décédé, mon garçon, je ne veux pas y penser », a témoigné la dame lors des observations sur la peine mardi.

Sans conjoint et sans son fils unique, Marlène Drolet lutte depuis huit ans contre le temps, qui la rattrape inévitablement.

« Je me suis teint les cheveux, j’essaie de me rajeunir parce que je crains de vieillir seule. Vieillir seule, sans mon enfant, ça me fait peur », a confié avec courage la femme.

« J’ai de l’empathie pour elle »

De l’autre côté, Isabelle Morin.

Au volant de son autopatrouille, la policière a fait un virage à gauche entre les cônes d’une zone de travaux sur l’autoroute Laurentienne le soir du 10 septembre 2015 afin de repartir en sens inverse, coupant ainsi la route à la moto de Jessy Drolet. L’impact était inévitable, a conclu le juge Frank D’Amours dans sa décision sur la culpabilité.

Crédit photo: Pierre-Paul Biron, Journal de Québec

Évidemment, la policière aurait voulu que les choses se passent différemment, a-t-elle rappelé mardi.

Acquittée lors d’un premier procès, elle a raconté son quotidien depuis ce jour fatidique. Elle doit notamment s’occuper de sa mère, atteinte d’Alzheimer.

À chaque visite, elle dit avoir une pensée pour la mère de Jessy Drolet.

« Chaque jour, je pense à Mme Drolet, parce qu’elle ne pourra pas avoir le soutien que moi je donne à ma mère. J’ai de l’empathie pour elle. Je n’aurais jamais voulu que ça arrive cet événement-là », a témoigné Isabelle Morin, la voix étouffée par un sanglot.

« Il y a eu une sorte de fusion en termes de conséquences, dans des angles bien différents », a analysé l’avocat de la policière, Me Maxime Roy, évoquant le fait que les deux femmes doivent encore aujourd’hui prendre de la médication pour vivre avec les conséquences du drame.

Positions divergentes

Malgré des efforts pour en arriver à une suggestion commune, les deux parties avaient des visions divergentes sur la façon dont Isabelle Morin doit purger sa peine.

Le procureur de la Couronne, Me Guy Loisel, a suggéré au juge D’Amours l’imposition d’une peine de détention ferme de 15 à 18 mois. Il suggère également que le tribunal interdise à l’accusée de prendre le volant pour trois ans.

En défense, Me Maxime Roy a quant à lui plaidé pour une sentence dans la collectivité de 9 mois, assortie d’une interdiction de conduire de « deux à trois ans ».

« Isabelle Morin doit être punie, mais la question est de savoir comment et à quel point. La vengeance ne ramènerait pas M. Drolet et n’empêchera malheureusement pas sa mère de vieillir seule », a fait valoir Me Roy.

Le juge D’Amours a pris la décision en délibéré, la peine devant être prononcée en janvier prochain. Le dossier chemine également en Cour d'appel, la défense ayant contesté le verdict de culpabilité prononcé en décembre 2022.

Huit ans depuis le drame

10 septembre 2015

L’accident, survenu dans une zone de travaux sur l’autoroute Laurentienne, coûte la vie à Jessy Drolet, 38 ans

12 avril 2016

Une accusation de conduite dangereuse causant la mort est déposée contre la policière du SPVQ, Isabelle Morin

14 mai 2018

Ouverture du premier procès de la policière

30 octobre 2018

Un verdict d’acquittement est prononcé par le juge Pierre Rousseau

21 novembre 2018

La Couronne porte le verdict en appel

13 mars 2021

La Cour d’appel ordonne un nouveau procès pour la policière

14 mars 2022

Ouverture du deuxième procès

19 décembre 2022

Le juge Frank D’amours déclare Isabelle Morin coupable de conduite dangereuse causant la mort de Jessy Drolet

17 janvier 2023

Isabelle Morin porte la décision du juge D’Amours en appel

3 octobre 2023

La Couronne réclame 15 à 18 mois de détention. La défense estime quant à elle qu’une peine de 9 mois dans la collectivité serait appropriée.