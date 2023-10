Jusqu’à 7 millions $ d’indemnités possibles pour la PDG sortante de la Laurentienne

L’ancienne PDG de la Banque Laurentienne pourrait recevoir une indemnité de départ de 6,7 millions $, selon la circulaire de l’entreprise.

Rania Llewellyn a gagné 3,38 millions $ l’an dernier, y compris une prime de 1,3 million $ obtenue pour avoir dépassé les objectifs financiers de la banque.

Dans sa circulaire, la Laurentienne indique que les indemnités de départ des cadres sont plafonnées à un maximum de deux ans de leur rémunération.

La Laurentienne, dont le siège est à Montréal, a nommé le Québécois Éric Provost au poste de PDG, lundi, en remplacement de Rania Llewellyn, première femme à diriger une grande banque canadienne.

Le prêteur a également annoncé la démission du président du conseil d’administration, Michael Mueller.

La Laurentienne a déclaré que Mme Llewellyn « quittait immédiatement » son poste après trois ans à la tête de l’entreprise.

Les banques canadiennes remplacent rarement leur PDG de manière abrupte. Jusqu’à lundi, la Laurentienne faisait la promotion de Mme Llewellyn.

Rania Llewellyn a commencé sa carrière comme caissière à temps partiel à la Banque Scotia et a gravi les échelons avant d’être recrutée à la tête de la Laurentienne en 2020.

Son départ abrupt est survenu à la suite d’une panne de service de cinq jours la semaine dernière.

La banque s’était aussi mise en vente cet été dans le cadre d’un examen stratégique, mais n’avait pas réussi à trouver d’acheteur.

La Laurentienne est à mi-chemin d’un plan de redressement de trois ans lancé par Mme Llewellyn. Les buts sont de meilleurs bénéfices et une plus grande efficacité.

« L’élément déclencheur des changements de direction semble être davantage lié aux problèmes continus des systèmes de la banque, mais il est difficile de croire que le résultat de la récente révision stratégique n’a pas été un facteur également », a indiqué l’analyste Meny Grauman, de la Scotia, dans une note publiée lundi.

Quoi qu’il en soit, l’unilingue anglophone née au Koweït d’un père égyptien et d’une mère jordanienne pourrait maintenant toucher jusqu’à près de 7 millions $ pour son départ.

Elle avait obtenu une prime à l’embauche de 3 millions $ lors de son arrivée en poste en 2020.