La crise du logement met en péril la santé des Québécois, s'inquiètent des médecins

La crise du logement met en péril la santé des Québécois, prévient un regroupement de médecins, qui presse les gouvernements d’investir rapidement dans les logements sociaux.

Pas assez d’argent pour des médicaments, hausse des infections respiratoires ou cutanées, anxiété généralisée : les médecins sont témoins des effets dévastateurs des logements trop chers ou insalubres sur leurs patients.

« C’est très urgent. Il y a des vies en jeu, plaide le médecin de famille de la Rive-Sud, Félix Le-Phat-Ho. La base de la santé, autant physique que mentale, c’est le logement. On a besoin d’un toit. »

25 médecins

Il est à la tête d’un regroupement de 25 médecins qui s’allie à la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) pour décrier ce qu’ils voient comme un enjeu de santé publique, partout au Québec.

« Le système de santé est le point de chute des conséquences du manque de financement [en logement social] », fait valoir le Dr Le-Phat-Ho, qui travaille aussi à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.

Médecin depuis neuf ans, les problèmes de logement prennent désormais une place importante en clinique.

« C’est clair et net. Il y a une grande différence entre le début de ma pratique et aujourd’hui. Les gens ne peuvent plus subvenir à leurs besoins de base », s’inquiète-t-il.

Patients qui se détériorent

« J’ai des patients dans mon bureau qui me disent qu’ils ne peuvent pas se payer des médicaments, un physiothérapeute ou un psychologue », dit-il, ajoutant que sans ces soins, leur état va se détériorer. Ces soins ne sont pas toujours complètement remboursés par la RAMQ, par exemple.

« De l’asthme exacerbé ou des infections respiratoires, en raison de moisissures ou de l’humidité, ce sont des choses qu’on voit souvent », poursuit-il.

Des personnes qui vivent dans des logements insalubres ou encore des itinérants se présentent fréquemment aux urgences, souligne le Dr Le Phat-Ho, qui remarque aussi que les hospitalisations s’éternisent si le patient n’a pas un logement adéquat pour se remettre sur pied.

« Les dépenses n’augmentent pas, mais la crise s’accentue », se désole Martin Bécotte, chargé de projets au FROHME, voyant que Québec a dépensé, en 2022, les mêmes sommes qu’en 2014 pour la construction de logements sociaux.

Ce dernier estime que davantage de logements sociaux réduirait le fardeau sur le réseau de la santé.

Un modèle qui fonctionne

Le logement social est « un modèle qui a fait ses preuves et qui aide la population », plaide le médecin Félix Le-Phat-Ho, donnant en exemple des 31 studios récemment inaugurés par le FROHME.

PHOTO FOURNIE PAR LE FROHME

En seulement 18 mois, grâce à une rare aide financière rapide d’Ottawa et de Québec, l’ouverture des studios a permis de sortir 31 personnes de la rue.

Un ancien motel de Châteauguay a été transformé en logements, meublés et chauffés, offrant un toit à des personnes itinérantes ou à risque de le devenir.

L’endroit n’est pas un refuge, soutient Martin Bécotte du FROHME, ajoutant qu’il manque de personnel pour ces établissements. Ce sont des logements où le loyer ne coûte que 25 % du revenu.

« Nous avons besoin de programmes adaptés à la réalité du terrain et des besoins financiers », lance-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR LE FROHME

Sur place, des intervenants aident aussi les locataires à se diriger vers les bonnes ressources et services communautaires pour obtenir de l’aide, au besoin.

« Le réseau de la santé ne peut pas absorber tous ces enjeux-là. Il est déjà submergé », fait valoir le Dr Le-Phat-Ho. Il croit que ces services vont désengorger les urgences, par exemple.

