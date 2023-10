La route 352 fermée à Saint-Maurice

Des dizaines de véhicules ont dû rebrousser chemin devant la fermeture surprise de la route 352 à Saint-Maurice, en Mauricie. Une partie de la route entre le rang St-Alexis et l'autoroute 40 est inaccessible en raison d'une infrastructure qui n'est plus sécuritaire.

C'est à la suite d'une inspection annuelle réalisée le mois dernier que Transport Québec s'est rendu compte de la détérioration d'un ponceau.

«C'est un ponceau avec deux cellules, donc deux tuyaux d'acier d'environ 6,3 mètres chacun. De la corrosion a été observée, de la perforation et également de la perte de matériaux granulaires autour de la structure», a expliqué la porte-parole du ministère des Transports pour la région, Roxanne Pellerin.

Des travaux doivent être faits, mais la façon de s’y prendre, le moment de les réaliser et la durée du chantier demeurent inconnus pour le moment.

«S'il y a des dangers de glissement de terrain ou quoi que ce soit qui pourrait occasionner des accidents, il ne faut pas mettre la vie des citoyens en danger. Je suis totalement d'accord qu'ils interviennent tout de suite», a affirmé le maire de la municipalité, Gérard Bruneau.

Un détour s'impose pour les quelque 4500 conducteurs qui empruntent cette route chaque jour. Quelques-uns d'entre eux étaient frustrés de devoir circuler ailleurs.

Ceux pour qui ce sera le plus difficile, ce sont les deux commerces qui sont voisins des travaux. Ils craignent de fortes répercussions en termes d'achalandage. Le pire est de ne pas savoir quand la voie va rouvrir.

«Autant des gens qui passaient de Québec vers Montréal qui ne peuvent plus entrer ici. On avait quand même beaucoup de gens de l'extérieur qui arrêtaient. Même les gens du village, ils ne peuvent plus prendre l'autoroute alors ils ne passent plus ici», a commenté une copropriétaire d’un commerce, Sandra Doucet.

«Afficher des pancartes, peut-être dire aux gens qu'on est ouvert parce que même les clients réguliers d'aujourd'hui qui sont venus ont dit "ah, vous êtes ouverts! On a pris une chance parce qu'on pensait que vous étiez fermés''», a ajouté l'autre copropriétaire Nathalie Dupont.

Le ministère préfère attendre de connaître la nature des travaux à effectuer avant de se prononcer sur une durée pour la fermeture de la route. Travaux de stabilisation, de renforcement, une reconstruction... L'option choisie devrait donner une meilleure idée des délais.