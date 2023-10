L’accès aux logements sociaux joue un rôle important sur la santé

Un groupe de médecins interpelle les gouvernements du Canada et du Québec à investir massivement dans le logement social pour que ce besoin essentiel soit accessible à toutes les personnes et parce que c’est un investissement rentable pour la société.

Nous prenons la parole pour réclamer aux gouvernements de faire du logement social une priorité. Il faut changer radicalement notre regard pour considérer le droit au logement comme un investissement pour la société et la santé !

L’importance pour tous d’avoir un toit sécuritaire, confortable et abordable est fondamentale, une condition essentielle à l’atteinte d’une vie décente et à la dignité. La littérature qui le démontre est abondante. En tant que médecins, nous voyons tous les jours des gens dont la santé est affectée car ils doivent composer avec le stress de la précarité du logement ou des aînés dont les résidences pour personnes âgées changent de vocations, ou encore des personnes avec des enjeux respiratoires, cutanés et infectieux liés à la salubrité de leurs logements, souvent trop petits et loin des services et transports en commun.

Ce besoin essentiel est inaccessible pour une trop grande partie de la population, surtout celle à revenus faibles et modestes, affectant particulièrement les personnes déjà marginalisées comme les autochtones, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes racisées et/ou immigrantes. Les personnes aînées, les femmes, les personnes à risque d’itinérance, les personnes vivant avec un handicap ou ayant d’autres besoins spéciaux sont parmi celles qui pâtissent le plus de la situation.

Impacts positifs

Pour la région de Montréal, Centraide évalue à 360 000 (19 %) les ménages qui doivent consacrer plus d’argent pour se loger et répondre à leurs besoins essentiels que leurs revenus. Dans une telle situation, c’est la nourriture, les soins et l’éducation que l’on doit sacrifier. La santé est ainsi inévitablement compromise. L’incapacité de bien se loger entraîne des répercussions considérables sur les services de santé. L’impact d’un logement inadéquat sur la santé n’est plus à démontrer.

Dans son rapport de 2015, la direction de la santé publique de Montréal révèle que 36 % des domiciles où vivent de jeunes enfants présentent un facteur d’insalubrité́ lié à une humidité́ excessive ou à̀ des moisissures et que 26 % des infections respiratoires chez les enfants sont dues à à la salubrité des logements.

Les avantages du logement social vont au-delà d’un simple toit. Il permet d’offrir du soutien communautaire, des soins de santé, des services de garde, etc. On génère ainsi des conditions gagnantes dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, tout en réduisant les coûts sociaux et économiques des finances publiques.

Alors que les dépenses gouvernementales ont augmenté de près de 40 % depuis 10 ans, Québec a dépensé, en 2022, les mêmes sommes qu’en 2014 pour la construction de logements sociaux. Pourtant, une étude de 2013 de la Société d’habitation du Québec démontre que le réseau de la santé a fait une économie nette de 130 millions de dollars à la suite de 66 millions d’investissements en logement social.

Problème grandissant

Les perspectives démographiques et la pénurie de logements qui poussent les personnes démunies loin des grands centres urbains, des transports en commun, des réseaux de transport actif et des services laissent entrevoir que le problème n’ira qu’en s’aggravant. Pendant que nous subventionnons les plus riches pour qu’ils acquièrent des voitures électriques et obtiennent une baisse de leur taxe scolaire, nous rendons les personnes démunies dépendantes de la voiture et du pétrole. L’absence d’investissements en logement social pour densifier nos communautés accentue l’étalement urbain, entraînant des coûts collectifs importants en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures.

Les gouvernements doivent investir dans le logement social, comme ils s’occupent de la santé, de l’éducation et des infrastructures, notamment pour créer une pression positive sur le marché, réduisant ainsi la spéculation, à la faveur de l’ensemble de la population.

Nous avons besoin de plusieurs milliers de nouveaux logements sociaux dans les prochaines années, d'un grand chantier national et d'un grand projet collectif de logements publics et communautaires, Stat !

Les signataires, à l’initiative de la FROHME :

Dr Arnold Aberman MD, Omnipraticien CLSC Beauharnois

Dre Marie-Dominique Beaulieu

Dre Masha Bourdages, pédiatre

Dre Sonia Bourrellis, Médecin interniste

Dre Josette Castel, médecin clinicienne

Dre Ariane Charlier-Lazure

Dre Emilie Gagnier-Marandola

Dre Fabienne Djandji

Dre Melissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique

Dre Marie-Claude Goulet, médecin

Dr. Renaud Huard, médecin de famille

Dr. Amir Khadir, microbiologiste médicale-infectiologie

Dre Saideh Khadir, médecin de famille

Dre Christelle Lam, médecin de famille

Dre Isabelle Leblanc, médecin de famille

Dre Manon Leduc, médecin de famille

Dre Michèle Lemay

Photo Pierre-Paul Poulin

Dr. Felix Le-Phat-Ho, médecin de famille en GMF-R

Dre Sabrina Mansour

Dre Annie Morin

Dre Geneviève Parent, médecin de famille

Dre Nancy Rondeau, médecin d’urgence au CISSMO pôle Suroît

Dre Christiane Roy médecin de famille

Dre Samir Shaheen-Hussain, pédiatre urgentiste

Dre Catherine St-Cyr

Photo Courtoisie

À propos: La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie a été fondée en 2000 par huit (8) organismes. Elle a pour mission de regrouper en fédération et de soutenir les organismes sans but lucratif d’habitation ainsi que les organismes sans but lucratif qui offrent des logements temporaires et des services d’hébergement en Montérégie et en Estrie. En 2023, la FROHME soutient plus de 600 bénévoles et fédère près de 125 organismes sans but lucratif d’habitation, lesquels sont propriétaires de plus de 3 200 unités de logement.