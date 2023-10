Le chroniqueur politique, Mathieu Bock-Côté, n’en revient pas que le gouvernement souhaite ramener sur la table l’idée du troisième lien à Québec en raison du résultat de l’élection partielle dans la circonscription Jean-Talon.

Il s’est même permis d’ajuster la citation du gouvernement pendant la pandémie alors que le premier ministre avait mentionné que l’on construisait l’avion en plein vol.

«C’est catastrophique, c’est un avion qui explose en plein vol! Le troisième lien on le fait pour des raisons d’intérêt public ou non, mais on ne le fait pas parce qu’on a perdu un comté et on décide de retourner vers les électeurs pour regagner le comté perdu pendant une [élection] partielle (...) François Legault est un homme que j’estime, un homme intelligent, mais la défaite le désoriente (...) Comme on dit en bon français, je suis flabbergasté», mentionne-t-il.

L’ancienne députée péquiste, Elsie Lefebvre, croit plutôt que François Legault a réagi trop rapidement à la défaite.

«C’est un premier ministre et un gouvernement qui ont été sonnés hier. On l’a vu dans le local électoral, les ministres ne savaient pas trop quoi dire. Je pense que M. Legault a mentionné dans son discours qu’il allait en discuter avec ses députés et prendre le temps d’y penser et c’est ce qu’il aurait dû faire. Il est sorti beaucoup trop rapidement avec une idée qui est bonne de retourner voir les citoyens, mais il s’est enfargé dans le troisième lien et je ne suis pas certaine que c’était son intention», explique-t-elle.

Un message fort de la population

Pour ce qui est de Thomas Mulcair, qui croit depuis le début que la région de la Capitale-Nationale a besoin d’un troisième lien, il affirme que les résidents de Québec ont voulu passer un message lors de l’élection.

«C’est assez étonnant parce qu’ils ont essayé de l’enterrer sur de fausses informations concernant l’achalandage et ils se rendent compte que ça leur a coûté très cher. Je m’inscris parmi ceux qui n’ont jamais pensé que le PQ obtiendrait deux fois plus de votes dans une élection partielle. Je n’ai jamais vu une élection partielle avec un taux de participation aussi élevé, ça voulait dire que le public voulait envoyer un message clair», dit-il.

