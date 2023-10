L’été en automne: des records de chaleur en début octobre

L’été s’est fait tardif cette année et le début du mois d’octobre vient prouver le point avec des records de chaleurs dans plusieurs villes du Québec.

• À lire aussi: L’été en octobre: une rare poussée de chaleur pourrait fracasser de vieux records au Québec

• À lire aussi: Qu’est-ce qui explique le temps incroyablement beau au Québec depuis 2 semaines?

«Une masse d’air chaud et humide en provenance du sud des États-Unis a engendré plusieurs records de température au Québec depuis la fin de semaine dernière», a précisé Environnement Canada dans un sommaire météorologique publié mardi matin.

Ainsi, de nombreux records de chaleur ont été battus samedi, dimanche et lundi, dont deux datant de plus de 100 ans. Il est possible de constater que les régions les plus touchées sont plus au nord.

«De nouveaux records pourraient être battus au cours des prochains jours», peut-on également lire dans une publication X (anciennement Twitter) de ECCC Météo Québec.

Voici la liste des records battus :

Samedi 30 septembre 2023

- Val-d’Or : 23,5 (ancien record : 22,0 en 1995)

- Matagami : 23,3 (ancien record : 21,1 en 2016)

- Chibougamau : 23,0 (ancien record : 20,2 en 2001)

- La Grande-Quatre : 17,2 (ancien record de 15,4 en 2012)

- Schefferville : 18,2 (ancien record : 14,4 en 1950)

- Fermont : 20,0 (ancien record : 18,0 en 2001)

- Quaqtaq : 12,8 (ancien record : 9,4 en 1957)

Dimanche 1er octobre 2023

- Donnacona : 24,9 (ancien record : 24,4 en 1922)

- Baie-Comeau : 21,3 (ancien record : 18,9 en 1954)

- Sept-Îles : 20,7 (ancien record : 20,0 en 1940)

- Mingan : 22,1 (ancien record : 16,2 en 2013)

- Havre-Saint-Pierre : 21,3 (ancien record : 18,2 en 2013)

- Natashquan : 20,1 (ancien record : 19,4 en 1916)

- Chevery : 21,1 (ancien record : 16,4 en 2013)

Lundi 2 octobre 2023

- Sainte-Agathe : 25,0 (ancien record : 24,8 en 2002)

- Havre-Saint-Pierre : 17,4 (ancien record : 17,3 en 2013)

À voir aussi :