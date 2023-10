Manger à la maison pour économiser: «On a complètement changé nos habitudes»

Certains restaurateurs doivent repenser leur manière d’attirer les clients alors que plusieurs choisissent d’arrêter ou de limiter leurs visites au restaurant en raison de la hausse du coût de la vie.

De nombreuses personnes rencontrées par TVA Nouvelles indiquent avoir changé leurs habitudes de consommation ces derniers mois en termes de restauration.

«Ça coûte moins cher de faire de la bouffe à la maison», avance une femme.

«Je me prive beaucoup, ajoute une passante. D’habitude j’avais l’habitude d’aller avec ma fille régulièrement au restaurant, mais maintenant je n’y vais plus. Dernièrement quand j’y suis allée, j’ai payé 70$ juste pour nous deux.»

«On a complément changé nos habitudes, partage une autre femme. On fait le bouillon de poulet, on fait nos desserts.»

Cette situation pousse plusieurs restaurateurs à revoir leur façon de faire.

C’est le cas des restaurants Benny & Co, qui mise de plus en plus sur ses offres économiques.

«Dans notre créneau on est encore chanceux d’avoir une clientèle qui est fidèle, explique la vice-présidente marketing et relations publiques, Elisabeth Benny. On les garde grâce à des offres [...] qui sont disponibles [à l’année] qui ont des prix abordables qu’on soit seul ou en famille.»

«On n’a pas augmenté le nombre de promotions, ajoute-t-elle. On a orienté beaucoup de nos communications sur les promos qu’on avait déjà. On les a mises plus en valeur.»

