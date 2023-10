Manque d'ambulances en Estrie: des délais de 10 heures pour une victime de chute

En Estrie, une personne qui a fait une chute dimanche dernier a attendu l’ambulance pendant 10 heures. Une situation déplorable, juge le Syndicat des paramédics de l’Estrie, qui met la faute sur le CIUSSS de l'Estrie, qui aurait retiré récemment trois ambulances de la circulation.

• À lire aussi: Une couverture ambulancière qui inquiète à Sherbrooke

• À lire aussi: La crise du logement met en péril la santé des Québécois, s'inquiètent des médecins

• À lire aussi: Bloc opératoire de Fleurimont: un comité spécial mis en place

Depuis le 1er octobre dernier, la couverture ambulancière sur le territoire de Sherbrooke est assurée par 10 véhicules sur une période de 24 heures, alors que durant tout l’été il y en avait 13, dit le président du Syndicat des paramédics de l’Estrie (SPEC), Samuel Côté.

TVA Nouvelles | Samuel Côté

«Depuis dimanche, ça ne va pas du tout, ajoute-t-il, les délais d’attente sont beaucoup plus longs, ça entraine des découvertures chez nos voisins de Magog et Coaticook qui viennent nous aider à Sherbrooke. C’est très dangereux, on sait que dans une situation d’arrêt cardio-respiratoire, chaque minute compte. On demande à ce que ces trois ambulances soient réintroduit et de façon permanente.»

La décision du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de retirer trois véhicules ambulancier à Sherbrooke remonte à octobre 2022. Les ambulanciers paramédicaux et la direction d’Ambulances de l’Estrie étaient sortis publiquement en janvier 2023 pour demander le retour de façon permanente de ces ambulances.

TVA Nouvelles

Le chef de division aux communications d’Ambulances de l’Estrie, Kevin Archambault, indique que trois véhicules ont ensuite été réintroduits par le CIUSSS pour la période du 18 juin au 30 septembre 2023. Il confirme également que l’entreprise a fait une demande et des représentations pour que les ambulances soient ajoutées sur une base permanente.

TVA Nouvelles a sollicité une entrevue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et est en attente d’une réponse.