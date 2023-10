Menaces envers les premiers ministres: 6 nouvelles accusations pour Germain Lemay

L'homme atteint d'un tir policier mercredi matin dernier à Hampden, près de Scotstown, en Estrie, fait face à six nouvelles accusations.

• À lire aussi: Menace de mort contre Legault et Trudeau: le BEI déclenche une enquête

Germain Lemay aurait diffusé de nombreuses vidéos considérées menaçantes et troublantes entre juin et septembre dernier sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte TikTok.

Accusé initialement de port d'arme dans un dessein dangereux, le forcené de 30 ans a été inculpé de chefs de menaces à l'endroit des premiers ministres François Legault et Justin Trudeau.

Il a aussi été accusé d'avoir proférer des menaces de s'en prendre à tout policier qui se présenterait chez lui, de menaces envers un agent de la CNESST, de menaces de s'en prendre aux installations de l'organisation et d'avoir braqué une arme à feu sur les policiers.

Compte tenu de la gravité des accusations et le caractère troublant des messages diffusés, la poursuite s'oppose à la remise en liberté de Germain Lemay. Une enquête de caution devra se tenir dans les prochains jours.

Rappelons que l'accusé de 30 ans a été blessé quand le groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec s'est pointé chez lui jeudi matin dernier afin de procéder à son arrestation.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'intervention.

Germain Lemay a reçu son congé d'hôpital au cours de la fin de semaine et est présentement détenu à la prison Talbot de Sherbrooke.