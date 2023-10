Mobilisation pour sauver une vingtaine de félins abandonnés

La petite municipalité de Saint-Angèle-de-Mérici, situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, a lancé un cri du cœur à la population pour sauver 23 chats abandonnés.

Leur propriétaire a été forcé de quitter sa résidence et de les abandonner en raison de problèmes de santé. Faute d’espace dans les refuges animaliers de la région, l’homme a dû laisser derrière lui une vingtaine de chats.

Quelques jours après son départ, un voisin est entré chez lui pour aller nourrir ces félins et a constaté le décès de sept d’entre eux.

Pour éviter que les autres chats subissent le même sort, une voisine se mobilise maintenant pour trouver de nouveaux propriétaires pour ceux-ci.

«Ils sont bien élevés, ce sont de bons petits chats et le monsieur a malheureusement perdu le contrôle, car il est malade» dit Cynthia Carrier, résidente de Sainte-Angèle-de-Mérici. «On ne peut pas les sortir parce que la MAPAQ ne peut pas les placer.»

Elle lance maintenant un cri du cœur aux refuges d’autres régions, aux vétérinaires ainsi qu’aux gens qui pensent à adopter un chat.

«Je vais aller les porter où vous voulez», dit-elle. «Que ce soit dans d’autres municipalités, des vétérinaires qui veulent les adopter, je m’engage à les déplacer.»

Le maire de la Ville, Jimmy Valcourt, explique que la municipalité est à bout de ressources.

«On n’a pas de recours», dit-il. «Même si on voulait faire quelque chose, on ne peut pas juste entrer, prendre les chats, car on ne saurait pas où les envoyer. Les refuges qu’on a sont pleins.»

Le maire demande donc la mobilisation de citoyens de la région pour tenter de sauver ces chats.

Les intéressés peuvent contacter la municipalité au (418) 775-7733 pour adopter un de ces chats.