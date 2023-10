Changements climatiques: Montréal adaptera son territoire d'ici 2025

Dans un effort pour s'ajuster de manière rapide et pérenne aux répercussions de plus en plus fréquentes des changements climatiques, la Ville de Montréal a annoncé mardi plusieurs projets d’aménagements concrets, dont des parcs et des trottoirs «éponges», pour prévenir les inondations et s’adapter aux impacts des changements climatiques.

L'administration Plante s’engage à aménager 30 parcs et à adapter 400 trottoirs «éponges» pour freiner la quantité d’eau qui s’écoule dans les infrastructures d’égout de la ville, en retenant l’équivalent de trois piscines olympiques. .

«Les décideurs politiques et le milieu scientifique doivent s’allier pour trouver les solutions les plus rapides et efficaces à implanter pour limiter au maximum les impacts des changements climatiques», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. «Notre administration met les bouchées doubles pour adapter le territoire et faire face aux pluies abondantes qui se déversent à Montréal de plus en plus fréquemment.»

La Ville de Montréal a aménagé sept parcs éponges et 800 trottoirs éponges depuis 2022, notamment pour contrer les épisodes de fortes pluies.

La Ville estime que ces aménagements constituent une approche efficace et plus économique pour atténuer les conséquences des précipitations importantes.

«Nous sommes à la recherche de nouvelles façons de faire», souligne la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-André Mauger. «Les villes sont aux premières lignes pour faire face aux impacts des changements climatiques.»

Rappelons que Montréal sera l’hôte pour la conférence Adaptation Futures 2023, un évènement qui rassemble plus de 1500 experts mondiaux en matière d'adaptation aux changements climatiques. C’est en marge de cette conférence internationale que la mairesse a fait part de son plan pour affronter les impacts des changements climatiques.