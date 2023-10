«On ne sait plus où mettre nos vidanges!»: des citoyens s’inquiètent de la collecte réduite aux deux semaines

Des citoyens de l’est de Montréal s’inquiètent de la collecte des ordures une semaine sur deux qui sera étendue à tout l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d’ici la fin de l’année 2024.

• À lire aussi: Montréal bientôt incapable de payer la collecte des déchets?

• À lire aussi: Collecte des ordures aux deux semaines: une idée qui ne réjouit pas les PME

• À lire aussi: Ramassage des poubelles aux deux semaines: bientôt appliqué dans tout Montréal?

« On ne sait plus où mettre nos vidanges ! », lance Sylvie Larocque, qui habite dans un immeuble à condominiums de Longue-Pointe où les poubelles, bacs bruns et bacs verts s’accumulent sur les balcons, faute d’espace.

Il y a deux ans, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a réduit la fréquence du passage des éboueurs dans les secteurs de Longue-Pointe et Tétreaultville.

D’abord implantée sous forme de projet pilote, la collecte une semaine sur deux s’est poursuivie par la suite. Elle sera étendue à Mercier-Ouest dès le 13 novembre avant de s’étendre à l’ensemble de l’arrondissement de l’est de Montréal en 2024.

Inquiétudes

La Ligue 33, un organisme de mobilisation communautaire du secteur, a constaté de nombreuses inquiétudes sur le terrain.

« Les gens sont inquiets par rapport aux rongeurs, aux odeurs et des problèmes de salubrité dans les parcs », explique l’un des membres, Renaud Dumouchel.

Le groupe a mené bénévolement une étude selon laquelle la mesure augmente la présence de mouches, vers et moisissures dans les poubelles, en plus d’encourager le dépôt illicite d’ordures chez les voisins et dans les parcs.

PHOTO FOURNIE PAR RENAUD DUMOUCHEL

L’opposition à l’arrondissement reproche à l’administration de Projet Montréal des ratés dans la mise en œuvre, entre autres dans l’accompagnement des citoyens.

Ensemble Montréal demandait à ce que des bacs noirs soient mis à la disposition gratuitement pour éviter la vermine comme cela se fait à Saint-Laurent, premier arrondissement montréalais à espacer la collecte aux deux semaines en 2016.

« Ce n’est pas en tordant le bras des citoyens avec un changement réglementaire, sans l’accompagnement nécessaire que les citoyens vont changer leurs habitudes », croit le conseiller d’Ensemble Montréal pour Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle.

Vers le bac brun

« Ce qu’on veut ce n’est pas que les gens remplissent des bacs noirs au lieu d’un sac à poubelle, mais c’est qu’ils vident leur sac noir pour remplir leur bac brun », souligne le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Il rappelle que les citoyens doivent changer leurs habitudes dans le contexte où le dépotoir de Terrebonne pourrait atteindre le maximum de sa capacité d’ici 2029.

Près de la moitié d’un sac à ordure québécois moyen est composé de matières organiques qui pourraient aller dans le bac brun, selon Recyc-Québec.

L’espacement de la collecte a fait ses preuves pour changer les habitudes dans d’autres villes comme Longueuil, Drummondville et Toronto, a fait valoir le maire Lessard-Blais.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a évoqué en janvier que la mesure pourrait éventuellement s’étendre à toute l’île.