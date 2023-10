Ouverture éphémère: pourquoi ce bar est ouvert une fois tous les cinq ans

Un bar de Strasbourg, en France, n’ouvre ses portes qu’une fois tous les cinq ans, et ce, pour quelques jours seulement, mais le bistrot ne désemplit pas pour autant.

Ouvert jusqu’à dimanche, l’établissement «Tonneau d’or» de Saasenheim dans le Bas-Rhin permet des retrouvailles éphémères à ses anciens clients de remémorer des souvenirs enfouis dans la mémoire de ce bar qui a gardé son décor d’antan.

Cette ouverture éphémère permet à ce bistrot d’époque de conserver son permis «licence IV» qui permet aux propriétaires de continuer de vendre encore de l’alcool, selon la règlementation française.

L’établissement a dû fermer ses portes en 1987, mais les villageois ont un lien viscéral avec ce bar qui réunit une fois tous les cinq ans les clients attachés ce lieu qui leur donne l’impression de rajeunir.

«On a beaucoup de gens du village qui viennent nous rendre visite et qui viennent boire un coup, et on sent qu'il y a quand même besoin de ce lien social», a déclaré lundi Anne-Marie Neeff, fille de la propriétaire, au micro de France 2.