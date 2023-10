Palais de justice de Roberval : plus long et plus cher à construire

Le nouveau palais de justice de Roberval devait être prêt à la fin de l'année et coûter 66,2 millions $. Finalement, il coûtera plus cher et il faudra plus de temps pour tout compléter.

Par courriel, la Société québécoise des infrastructures a confirmé à TVA Nouvelles que l’échéancier de livraison et le budget sont en cours de révision. Les raisons invoquées : la surchauffe du marché jumelé à une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et les difficultés d’approvisionnement de certains matériaux ou pièces d’équipement.

Pour le personnel en justice, cette nouvelle n’est pas surprenante, mais plutôt décevante.

«Avec l'incendie, on se doutait que le projet allait prendre beaucoup plus de temps», a admis Me Francis Boucher, avocat de la défense.

«Qu'on l'apprenne là alors qu'on pensait qu'il allait ouvrir bientôt, c'est décevant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose, probablement. On peut juste noter les inconvénients que cela va causer», a poursuivi son collègue, Me Jean-Marc Fradette.

Depuis que le Palais de justice a passé au feu le 8 mai 2021, un palais temporaire a été emménagé à la Plaza de Roberval. Les acteurs du système doivent toutefois faire des compromis pour compenser l'absence du palais.

«Entre autres, de forcer plein de gens de Roberval à se présenter à Alma, des fois à une semaine d'avis. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de détenus prévus, on est à Roberval, mais si y a un détenu qui a été arrêté et qui nécessite une enquête caution, on va dire à tout le monde qui était prévu pour cette journée à Roberval de se présenter à Alma», a expliqué Me Fradette.

Lorsque le nouveau palais de justice sera en service, les procureurs de la Couronne qui sont à quelques kilomètres plus loin dans d’autres bureaux migreront aussi vers les nouvelles installations, ce qui facilitera grandement leur travail.

«On a bien hâte que tout ça soit enfin sous le même toit», a affirmé Me Boucher.

Budget révisé

Un dépassement de coûts est à prévoir. Le budget initialement fixé à 66,2 millions de dollars devra aussi être révisé, selon la SQI.

«Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que oui. Un investissement en justice, je pense que c'est le temps qu'on le fasse. Il faut comprendre que ça fait quand même déjà plusieurs années que ce palais-là est attendu», a souligné Me Boucher.

Concernant la livraison finale du projet, aucune date n’a été fixée pour le moment. Le personnel en justice devra donc prendre son mal en patience.

«C'est des problèmes auxquels on ne peut jamais mettre de date et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est de ne pas être capable de dire " oui, ça va ouvrir à telle date", parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils se trompent. On préfère même presque maintenant qu'il ne nous donne pas de date, au moins il n'y a pas d'attente», a déploré Me Fradette.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, a dit ne pas avoir été informé de ce retard. Il souhaite faire ses propres vérifications et refuse de commenter le dossier tant qu'il n'aura pas de confirmation officielle.