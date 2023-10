Victoire dans Jean-Talon: PSPP minimise le vote anti-tramway

Au lendemain d’une victoire sans équivoque dans Jean-Talon, le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, se félicite d’avoir proposé une position « beaucoup plus prudente » et « nuancée » que celles de ceux qui ont fait campagne contre le projet de tramway à Québec.

Considérant que les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité une motion réitérant leur appui au tramway, le 21 septembre dernier, il ressort des résultats du scrutin de lundi soir qu’à peine 7 % des électeurs ont voté pour un parti s’opposant au projet.

En effet, seuls les partis d’Éric Duhaime et de Martine Ouellet s’étaient clairement positionnés contre le tramway. Le Parti conservateur du Québec et Climat Québec ont récolté respectivement 6 % et 1 % des votes. Cela représente environ 1800 voix sur près de 26 000 bulletins de vote enregistrés.

Polarisation

« À la lumière du résultat, les gens préfèrent la nuance à la polarisation », a commenté le chef du Parti Québécois, qui s’est rendu aux abords du boulevard Laurier avec le député élu Pascal Paradis, mardi matin, pour saluer et remercier les électeurs.

« Je pense que les partis les plus polarisants ont tenté de faire de la politique avec le tramway. Puis, de toute évidence, on regarde le résultat d’hier, puis les gens ont encouragé un parti qui a pris une position beaucoup plus nuancée, beaucoup plus prudente », a dit M. St-Pierre Plamondon.

« Des fois, il faut en prendre et en laisser, quand certains partis essaient de profiter d’un sujet. Les gens n’ont pas embarqué là-dedans », constate le chef péquiste.

En revanche, en appuyant largement le Parti Québécois, la population est en droit de s’attendre à davantage de transparence, estime M. St-Pierre Plamondon. « Notre position, elle change pas », a-t-il souligné.

« Zéro transparence »

Il reproche au gouvernement Legault d’avoir donné « zéro information » quant à l’explosion des coûts du projet et son impact sur le tracé.

Le Conseil des ministres devra bientôt se prononcer, par l’adoption d’un décret, une fois que la Ville de Québec lui aura remis son dossier d’affaires final, comprenant une mise à jour des coûts, à la lumière des propositions financières qui lui seront faites au plus tard le 2 novembre.

« À tout le moins, l’intention du gouvernement peut être divulguée sans nuire à la Ville de Québec », considère le chef du PQ.

« Je n’ai même pas été capable d’obtenir une réponse de la part de la ministre [des Transports, Geneviève Guilbault], à savoir : voulez-vous aller de l’avant et avez-vous l’intention de modifier le projet à la lumière des hausses de coûts ? Ça a été zéro transparence », déplore-t-il.

Le chef péquiste craint que le gouvernement caquiste recule avec le tramway comme il l’a fait avec le troisième lien à Québec et le REM de l’Est, à Montréal.

« Ultimement, moi, je pense que la Ville de Québec doit avoir son projet de transport structurant et je vais refuser que Québec morde la poussière à nouveau », a résumé M. St-Pierre Plamondon.