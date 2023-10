Pluie d'éloges pour Pamela Anderson sans maquillage à la Fashion Week de Paris

Jamie Lee Curtis a félicité Pamela Anderson pour avoir assisté à la Fashion Week de Paris sans maquillage.

Sur Instagram, dimanche, l'actrice a montré son soutien à l'ancienne star d'Alerte à Malibu. « LA RÉVOLUTION DE LA BEAUTÉ NATURELLE A OFFICIELLEMENT COMMENCÉ », a écrit la star de Freaky Friday à côté d'une photo de sa collègue.

L'actrice de 64 ans, a poursuivi : « @pamelaanderson au milieu de la fashion week avec tant de pressions et de manières et cette femme est arrivée et a réclamé sa place à la table sans rien sur le visage. Je suis tellement impressionnée et bouche bée devant cet acte de courage et de rébellion », a-t-elle conclu.

Dans les commentaires, plusieurs stars ont félicité Pamela Anderson d'avoir assisté aux événements de mode sans maquillage apparent.

Selma Blair a salué sa « belle assurance », tandis que Chelsea Handler a déclaré que c'était « assez emblématique ».

Dans une interview pour Elle le mois dernier, Pamela Anderson, 56 ans, a parlé de son choix de ne pas se maquiller. Elle a qualifié l'expérience de « libératrice, amusante et un peu rebelle aussi ». « J'ai remarqué qu'il y avait tous ces gens qui faisaient de lourds maquillages, a-t-elle poursuivi. C'est mon genre d'aller à contre-courant et de faire le contraire. »