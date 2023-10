Tuées par un ours à Banff: les deux victimes avaient pris des précautions

Les deux personnes qui sont mortes après avoir été attaquées par un ours la fin de semaine dernière dans le parc national de Banff avaient pris des précautions dans le but d’éviter un tel incident.

C’est ce que révèle Parcs Canada dans un communiqué publié mardi concernant cet événement survenu dans la nuit de vendredi à samedi.

«Deux canettes de vaporisateur anti-ours ont été trouvées sur place et leur nourriture avait été accrochée de façon appropriée», indique-t-on.

Les deux personnes, dont l’identité n’a pas été dévoilée, étaient dotées d’un permis leur permettant de se trouver à l’endroit où elles ont été attaquées, qui est un lieu du parc où il est permis de circuler.

Elles voyageaient avec un chien, qui a également été tué par l’ours.

À leur arrivée sur les lieux dans la nuit du drame, les agents de l’équipe d’intervention de Parcs Canada ont abattu un grizzli agressif qui a tenté de foncer vers eux et croient que ce serait la seule bête impliquée dans cet incident.

Une autopsie a été conduite sur l’ours qui se trouve à être une femelle n’allaitant pas, étant âgée de plus de 25 ans et qui avait un niveau de graisse plus bas que la normale pour cette période de l’année.

«Des échantillons de son ADN ont été envoyés au laboratoire pour confirmer qu’il s’agit bien de l’animal responsable de l’attaque», mentionne-t-on dans le communiqué.

Parcs Canada annonce également qu’elle ne donnera pas plus de détails concernant cet incident.

«Nous ne connaîtrons jamais les détails complets de ce qui a mené à l’attaque et ne spéculerons pas, ajoute l’agence gouvernementale. L’incident est survenu dans un endroit reculé et personne n’en a été témoin.»

Bien qu’il n’y aurait pas d’autre ours dangereux présent dans ce secteur du parc, celui-ci a été interdit d’accès au public par précaution pour une durée indéterminée.