Un rendez-vous raté pour le «Queen Mary 2» à Sept-Îles

Le «Queen Mary 2» et ses 2 500 passagers étaient attendus mardi à Sept-Îles, mais son capitaine a décidé de rebrousser chemin à proximité du quai des croisières en raison des forts vents.

Après quelques tests avec un remorqueur, il a jugé que la manœuvre comportait trop de risques pour accoster le navire de 345 mètres de long.

Une soixantaine de guides, de chauffeurs d’autobus et d'exposants s’étaient préparés à accueillir le plus gros navire de la saison des croisières à Sept-Îles.

La rameuse océanique Mylène Paquette s'était déplacée à Sept-Îles pour l'occasion.

Elle a une relation particulière avec le «Queen Mary 2» puisque le paquebot est allé à sa rencontre il y a 10 ans, en plein cœur de l’océan Atlantique.

Mylène Paquette traversait l’océan en solitaire quand elle a eu besoin de pièces d’équipements pour terminer son périple de façon sécuritaire à bord de son embarcation baptisé le «Hermel».

Ce bateau est exposé de façon permanente à Sept-Îles. Mylène Paquette le retrouve toujours avec émotion lorsqu’elle est de passage dans la ville nord-côtière.

Pour la première fois mardi, elle a fait visiter son embarcation à ses jeunes enfants.

Mme Paquette n'a pas pu embarquer sur le Queen Mary 2 pour participer à un événement protocolaire, mais elle a quand même pu s'y approcher.

«Je l’ai vu de très près. On a fait le tour et je voyais la petite porte par laquelle on m’avait donné les ballots. Je faisais des tatas aux passagers. Ah, ça m’a rappelé des souvenirs quand même», a-t-elle souligné.

Trois autres navires de croisière sont attendus à Sept-Îles d'ici vendredi.