Un service de relevailles pour aider les familles

Devenir parent change complètement une vie. L'arrivée d'un nouveau-né bouscule le quotidien et peut amener du découragement et des inquiétudes.

Le Centre Ressources Naissance à Trois-Rivières a mis sur pied de l'aide à domicile et depuis, le service de relevailles est en demande.

Julie Roy apprivoise son nouveau rôle de maman. Elle est mère monoparentale et chaque semaine, elle peut compter sur l'aide et le soutien de Christiane, une accompagnante du Centre Ressource Naissance qui lui rend visite à domicile. Un lien serré se tisse entre le trio.

«C'est une ressource inestimable autant pour les tâches qu'elle va accomplir que pour les discussions, pour remonter le moral ou pour être libre d’esprit. La semaine passée, je suis allée au Costco pour aller chercher des couches et du lait et j'avais l'esprit tranquille», a confié Julie Roy qui utilise plusieurs services au Centre Ressources Naissance.

«Je suis vraiment les besoins des mamans et ils varient. Parfois, elles veulent juste parler, elles ont besoin de se vider le cœur», a poursuivi Christiane Charest qui accompagne présentement quatre familles.

Le service de relevailles a été implanté pendant la pandémie alors que les nouveaux parents étaient confinés à la maison, loin de leur famille. Depuis ce jour, une vingtaine d'accompagnantes donnent de leur temps pour alléger le quotidien des familles de la région.

«On travaille en prévention. On veut briser l'isolement. Nous avons aidé des mamans qui se sentaient dépourvues, en manque de moyens. Une semaine plus tard, elles étaient au Centre à faire des cours de groupe et se sentaient fières d'accomplir le tout», a commenté Nadia Tatonetti, directrice du Centre Ressources Naissance.

Même si le Centre Ressources Naissance existe depuis 35 ans à Trois-Rivières, l’organisation veut faire connaitre davantage les services qui sont nombreux et accessibles à toutes les familles. Des cours prénataux et de yoga sont offerts pour les femmes enceintes. Un service d'allaitement et une ligne d’aide 24 h sur 24 h avec des marraines d’allaitement existent.

Un éventail de cours pour bébés et mamans sont aussi disponibles, comme des ateliers pour développer la motricité. Des vêtements à faibles coûts sont aussi vendus sur place.