Un véhicule autonome roule sur une piétonne à San Francisco

Une voiture sans chauffeur a roulé par-dessus une piétonne qui venait d'être percutée par un autre véhicule, conduit par un humain, lundi soir à San Francisco, d'après les autorités et l'entreprise de voitures autonomes impliquée dans l'accident, Cruise.

• À lire aussi: La fin des embouteillages? Un taxi-drone en essai au-dessus de Jérusalem

• À lire aussi: [EN IMAGES] Des taxis sans chauffeur sèment le chaos dans les rues de San Francisco

La victime est hospitalisée dans un état critique, selon les pompiers.

«Vers 21H30 le 2 octobre, une voiture conduite par un humain, située immédiatement à gauche d'un véhicule autonome de Cruise, a heurté une personne. Le choc initial a été violent et a projeté cette personne directement devant le véhicule autonome, qui a ensuite freiné énergiquement», a déclaré Hannah Lindow, porte-parole de Cruise.

Elle a montré à l'AFP la vidéo de l'accident, qui confirme son récit. On y voit les deux voitures avancer au feu vert et une personne traverser sur les bandes blanches, au milieu de la circulation, avant l'impact.

Puis la voiture Cruise, qui n'avait ni chauffeur ni passager, freine et s'arrête par-dessus la piétonne.

«Le conducteur de l'autre véhicule a pris la fuite et, à la demande de la police, le véhicule autonome a été maintenu en place», a ajouté Hannah Lindow, précisant collaborer avec la police «pour aider à identifier le conducteur responsable».

Les pompiers ont indiqué avoir eu recours à des outils pour soulever le véhicule et accéder à la victime, qui souffrait de «multiples blessures graves».

Bardés de caméras et de lidars (des lasers de détection), les taxis électriques autonomes de Waymo (Google) et Cruise (General Motors) ont investi San Francisco depuis l'année dernière, suscitant des débats de plus en plus intenses.

De nombreux habitants apprécient le déploiement progressif de ces voitures, qu'ils considèrent plus sûres que celles conduites par des humains.

D'autres estiment qu'elles ne sont pas au point et présentent des risques.

Des écologistes, considérant qu'elles perpétuent le règne de la voiture individuelle, ont même mené des actions militantes, en déposant des cônes oranges sur leur capot pour les immobiliser.

Jusqu'à présent, la plupart des incidents répertoriés ont concerné des véhicules autonomes arrêtés sur la route, bloquant la circulation.

En août, l'agence californienne des Transports a accordé la permission aux deux entreprises d'étendre leurs services payants dans la ville.

Mais peu après, les autorités routières ont demandé à Cruise de réduire de moitié sa flotte à San Francisco (50 automobiles actives le jour et 150 la nuit), le temps d'enquêter sur deux collisions, dont une avec un camion de pompier.