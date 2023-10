Une trentaine de voleurs épinglés aux pommes en une journée

En une journée, les employés du Potager Mont-Rouge ont réussi à mettre la main sur 30 voleurs de pommes.

Ces tentatives de vols sont évaluées à environ 1000$ de produits au total.

«Il y a toujours eu des vols et c’est connu dans l’industrie. On a décidé de chiffrer le nombre de vols dans la journée et c’est là qu’on a réalisé qu’une grosse somme d’argent était perdue», mentionne Philippe Beauregard, propriétaire du verger Mont-Rouge à Rougemont.

De passage à l’émission le 20h30 animée par Pierre-Olivier Zappa, le propriétaire souhaite sensibiliser les clients à cette pratique très coûteuse pour l’industrie.

« Malheureusement, chaque pomme compte, on est une entreprise et comme chaque entreprise on a des paiements à faire et l'on veut offrir des prix décents à notre clientèle», dit-il.

Il n’est pas le seul

Selon M. Beauregard l’industrie est victime de ces vols lors des grandes périodes de récolte.

«Ce n’est pas une problématique seulement chez nous, on connait plusieurs vergers qui ont des problèmes similaires. On tente de sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux», souligne-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.