[VIDÉO] Affrontements entre manifestants autour de nouvelles pistes cyclables à Montréal

Le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension se tient dans une ambiance tendue mardi soir, alors que des manifestants pour et contre de nouvelles pistes cyclables s’affrontent devant la mairie.

«On veut notre stationnement! We want our parking»!, scandaient plus d’une centaine de manifestants, pendant que des dizaines d’autres en faveur des futurs axes pour les vélos étaient venus contre-manifester.

Photo Olivier Faucher

«On veut des pistes cyclables», répliquaient les personnes qui soutiennent les initiatives de l’arrondissement contrôlé par Projet Montréal.

Plusieurs projets de pistes cyclables dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension ont retiré des centaines de places de stationnement ou sont en voie de le faire.

Certains manifestants qui s’affrontaient en sont presque venus aux coups, forçant les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à intervenir et à séparer les groupes de protestataires.

Après un échange tendu, une femme qui s’oppose aux projets a été filmée par notre représentant en train d’arracher la pancarte d’un contre-manifestant avant de s’essuyer les pieds sur celle-ci.

Le conseil d’arrondissement doit débuter à 18h30. La salle était remplie au maximum de sa capacité alors que de nombreux citoyens se sont inscrits à la période de questions.

Photo Olivier Faucher

«Besoin de leur auto»

Ari Papas, un résident de Parc-Extension, se dit en faveur des pistes cyclables, mais pas au détriment des places de stationnement dans son quartier où il est déjà difficile de garer sa voiture selon lui.

Photo Olivier Faucher

«Il faut respecter le fait qu’il y a des gens avec trois ou quatre enfants, il y a nos conducteurs Uber, des livreurs, des gens qui travaillent loin d’ici. Ils ont besoin de leur auto», a-t-il fait valoir.

De son côté, le cycliste Richard Dugas soutient qu’il passe par Parc-Extension pour se rendre au travail et que le secteur a besoin d’axes cyclables plus sécuritaires.

Photo Olivier Faucher

Un modèle du «20 siècle»

«Ça va amener de nouveaux cyclistes. Surtout dans un quartier comme celui-ci où il y a une énorme population immigrante, il faut montrer que c’est possible, que ça peut être sécuritaire», a-affirmé M. Dugas.

«Regardons plus le long terme . On ne peut pas se permettre comme ville de continuer dans cette congestion incroyable. Il faut commencer à penser le 21e siècle. Le modèle voiture, c’est le 20e siècle», a-t-il poursuivi.

Appel au calme des élus

En ouverture du conseil, la conseillère de Parc-Extension, Mary Deros, qui siège dans l'opposition officielle, a déclaré qu'elle n'avais «jamais vu un tel mécontentement des citoyens» dans l'arrondissement depuis qu'elle a été élue pour la première fois, il y a 25 ans.

«Projet Montréal doit mettre de l’eau dans on vie pour calmer la frustration et pour répondre à tous les besoins», a-t-elle demandé.

«Il n’est pas possible actuellement de faire une piste sécurisée et de retirer aucune place de stationnement», a répliqué la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde.

Plusieurs élus ont également lancé un appel au calme, alors que les tensions autour des pistes cyclables ont donné lieu à plusieurs dérapages au cours des dernières semaines.

À Saint-Michel, l'escouade antiémeute du SPVM a été déployée lors de certaines manifestations où des objets ont été lancés sur les policiers. À Parc-Extension, des punaisesv visant vraisemblablement à crever les pneus de vélos ont été retrouvés sur des pistes cyclables.

