Voici les meilleurs programmes de fidélisation selon les consommateurs

Les Canadiens adhèrent en moyenne à 13 programmes de fidélisation ou plus pour tenter de faire des économies. Parmi les plus populaires, on retrouve notamment Proxi Extra (Harnois Énergies), Chipotle Rewards (restaurants Chipotle) et Club Câlin (Mondou).

C’est ce que révèle la plus récente étude de LoyauT publiée mardi par la Marketing Adviso, qui montre que le contexte économique actuel y est pour quelque chose.

On y apprend notamment que 80 % des personnes interrogées ont constaté que leur pouvoir d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois. La moitié des répondants (51 %) disent utiliser un plus grand nombre de programmes de fidélisation et ils sont 66 % à estimer que ces programmes leur permettent d’économiser.

Si les Canadiens sont en moyenne inscrits à 13 programmes de fidélité ou plus, ils n’en utilisent que sept de façon régulière.

Le taux d’utilisation en baisse

Le taux d’utilisation d’un programme de façon régulière par les consommateurs est par ailleurs passé de 89 % en 2019 - soit avant la pandémie – à 66 % en 2023. Cette baisse pourrait s’expliquer par les mesures d’hygiène mises en place au cours des dernières années et la réticence des Canadiens à présenter leur carte.

Les données montrent aussi que les cartes digitales sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs: 32 % en utilisent une, comparativement à 26 % en 2021. Les cartes physiques, elles, sont un peu moins présentes dans le portefeuille des Canadiens (43 % en 2023, contre 45 % en 2021).

Le sondage a été mené auprès de 10 000 répondants au Canada, dont 4000 au Québec, entre le 27 juin et le 25 juillet 2023.

Top 10 des programmes en 2023

Proxi Extra (Harnois Énergies)

Chipotle Rewards (Chipotle)

Club Câlin (Mondou)

PC Optimum (Groupe Loblaws)

Inspire (SAQ)

Récompenses Starbucks (Starbucks)

Récompenses Domino’s (Domino’s Pizza)

Récompenses Walmart (Walmart)

Récompenses Journie (Ultramar)

Irving (Air Miles)