Ancienne élue caquiste, Joëlle Boutin, croit que le premier ministre a fait une erreur en faisant revivre le projet du troisième lien et maintenant il doit trouver une solution pour limiter les dégâts.

«L’enjeu réel de la consultation c’est qu’il a commis une bourde en mentionnant qu’il allait consulter la population et reconsidérer le troisième lien, c’était une erreur. Le caucus n’était pas au courant et il se cherche une voie de passage. Geneviève Guilbault va devoir arriver à la rescousse», mentionne Joëlle Boutin.

La chroniqueuse politique Yasmine Abdelfadel croit que ce n’est pas aux citoyens de décider, mais plutôt aux experts, en raison de la complexité du projet.

«Le gouvernement est élu pour prendre des décisions, qu'il les assument et qu’il paye le prix politique [si elles ne sont pas les bonnes]. Au-delà de ça, ce n’est pas la population que l’on doit consulter, ce que nous n’avons jamais fait c’est d’avoir du monde neutre (scientifiques, experts) qui puisse nous dire si l'on en a besoin ou pas», explique-t-elle.

Un processus inutile

Selon Marc-André Leclerc, relancer le projet du troisième lien va assurément arriver à un résultat similaire.

«On peut bien prendre les chiffres et la science, mais si l'on ne donne pas la bonne interprétation [ça ne change rien]. Ce que je veux comprendre c’est pourquoi le 20 avril ils ont dit non parce qu’on sait qu’ils n’ont pas pris les bons chiffres et ils ont tenté de nous patenter une vérité. Quand je vois les députés de la région de Québec, mentionner qu’ils vont écouter la population, et bien, réveillez-vous! J’espère que Bernard Drainville n’a pas rangé sa boite de mouchoirs trop loin parce qu’il va pleurer une deuxième fois», souligne Marc-André Leclerc.

