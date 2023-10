En ressuscitant l’idée d’un projet autoroutier de troisième lien vers Lévis, François Legault n’a pas appris les bonnes leçons de l’élection partielle dans Jean-Talon, selon Régis Labeaume.

C’est ce que l’ancien maire de Québec a affirmé en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«C’est une maison de fous, lance-t-il. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la Comedia del Arte, c’est extraordinaire et ça ressemble à ça. Ils n’ont vraiment rien compris du message de Jean-Talon. Jean-Talon c’est le comté à Québec qui était le plus anti-troisième lien.»

«Le premier ministre nous a dit le lendemain [de l’élection] qu’il ne faut pas perdre Québec, continue-t-il. Alors il dit qu’on va peut-être se faire un troisième lien à dix milliards pour ne pas perdre politiquement des comtés à Québec. Eille, allô la science? Je pense que le reste du Québec ne la trouvera pas drôle.»

M. Labeaume avance que la réputation de François Legault serait en jeu.

«Son jugement [est en jeu], parce que c’est le même qui la semaine dernière a dit qu’on allait mettre des milliards dans une usine de batterie et qu’on allait devenir riche», affirme-t-il.

Le président de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, estime quant à lui que cette ouverture à ramener le projet routier de troisième lien serait en fait une diversion.

«François Legault n’a pas perdu la tête, dit-il. Aujourd’hui de quoi on parle? Du troisième lien, et pas de la victoire du parti québécois écrasante de lundi passé. Quand on parle de calcul politique, c’en est un en termes de communications.»

«Oui, c’est un dossier dangereux, un dossier litigieux, mais en même temps ça lui permet de dominer le débat», ajoute-t-il.

Selon M. Léger, la cause de la défaite de la CAQ dans Jean-Talon n’était pas le troisième lien, mais bien un élément «plus profond».

«Le troisième lien revient au cœur, mais ce n’est pas la seule raison de la défaite de la CAQ, mentionne-t-il. La préoccupation première c’est le coût de la vie, le coût des logements, les investissements en santé et en éducation, et là-dessus, tous les gouvernements qui passent devant l’électeur en ce moment sont en train de manger une volée. Lundi c’était la CAQ, mardi c’était au Manitoba.»

«L’électeur est en colère, alors si on limite ça à un dossier sur le troisième lien, on n’a pas compris ce qui s’est passé dans Jean-Talon», ajoute-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus