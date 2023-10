Agressions filmées à l’école : vous pourriez être accusé même si vous n’avez pas frappé la victime

Les agressions filmées de jeunes, qui se sont multipliées au cours des dernières années, peuvent mener à de sérieuses accusations, même si vous n’avez pas frappé la victime.

C’est ce qui s’est produit à la suite de l’agression d’un adolescent par d’autres jeunes dans une école de Saint-Bruno-de-Montarville, mardi. Si sur les images, seulement un jeune frappe la victime, quatre adolescents ont été arrêtés dans cette affaire.

Ils devront répondre à des accusations de voies de fait avec lésions, agression armée, et séquestration.

«Dans ce genre de situation-là, lorsque vous vous attroupez autour de l’événement, que vous encouragez ou que vous contribuez de manière quelconque, vous vous exposez vous aussi à être passible de mises en accusations», explique Ghislain Vallière du SPAL en entrevue à TVA Nouvelles.

Le policier lance un message aux jeunes, pour leur éviter d’avoir de graves ennuis.

«On leur demande de ne pas encourager en rediffusant ou en repartageant cette vidéo. Ce phénomène encourage d’autres [bagarres] et on ne sait jamais sur qui ça va tomber. On est jamais à l’abri de ça», insiste-t-il.

Qu’est-ce que les jeunes doivent faire lorsqu’ils sont témoins d’une bagarre ou de violence? Appelez le 911 tout simplement.

Même une personne qui ne fait que regarder peut-être incriminée.

