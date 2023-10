L'émission J.E lève le voile sur une arnaque en ligne qui a fait perdre des millions de dollars à des Québécois.

Ils ont tous accepté une offre d'emploi alléchante sur le web, dans laquelle on leur promettait beaucoup d’argent en échange de simples « likes » sur les réseaux sociaux. De l'argent facile, en quelques clics seulement.

Leur emploi de rêve a viré au cauchemar en l'espace de quelques mois, les laissant avec de lourdes pertes financières.

Plusieurs victimes ont accepté de se confier à J.E pour éviter à d'autres de subir le même sort.

