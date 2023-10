Box-office France: Luc Besson rate son retour

Luc Besson n'a attiré que 140 000 spectateurs avec DogMan, qui devait marquer son grand retour derrière la caméra, loin derrière The Creator, un film de science-fiction américain qui domine le box-office français de la semaine, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

Réalisé par Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story), The Creator, avec John David Washington, met en scène une guerre entre les humains et l'intelligence artificielle.

Le film détrône La Nonne 2, film d'horreur qui continue tout de même de faire trembler 160 000 spectateurs et prend la deuxième position, pour sa troisième semaine en salles.

Pour son grand retour derrière la caméra après les ennuis financiers et l'enquête judiciaire pour des accusations de viols finalement écartées par la Cour de cassation, Luc Besson n'est que troisième, avec son DogMan, porté par Caleb Landry Jones. Le film attire 140 000 spectateurs.

Il s'agit du plus piètre début pour un film de Besson depuis des années: loin des 2 millions d'entrées de Lucy la semaine de son lancement en 2014, ou des 1,8 million d'entrées du Cinquième Élément (1997).

Quant à Woody Allen, autre grand nom du cinéma qui s'est retrouvé dans le viseur du mouvement #MeToo, sa tentative de retour avec un premier film tourné à Paris en français avec des acteurs comme Lou de Laâge et Valérie Lemercier, ne lui porte pas bonheur.

Coup de chance n'attire que 72 623 spectateurs, là aussi l'un des plus mauvais démarrages du réalisateur new-yorkais.

Les films les plus vus dans les salles françaises du 27 septembre au 03 octobre:

1. The Creator: 262 507 entrées sur 447 copies (nouveauté)

2. La Nonne 2: 160 412 entrées sur 425 copies (887 309 entrées en trois semaines)

3. DogMan: 139 989 entrées sur 527 copies (nouveauté)

4. Nouveau départ: 124 644 sur 547 copies (nouveauté)

5. Mystère à Venise: 120 818 entrées sur (556 541 en trois semaines)