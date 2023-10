Changement de pneus: ne tardez pas pour prendre votre rendez-vous

Si les Québécois peuvent encore se croire en été avec les températures des derniers jours, l’hiver est tout de même à nos portes et il ne faudra pas tarder à prendre rendez-vous pour son changement de pneus.

Les pneus d’hiver sont obligatoires à partir du 1er décembre, mais il est souvent recommandé de ne pas attendre la dernière minute pour les faire poser, surtout chez un garagiste.

Cela s’applique particulièrement aux conducteurs de voitures neuves qui doivent changer de taille de pneumatiques et pourraient avoir des difficultés à trouver le modèle approprié, a indiqué CAA-Québec.

«Meilleur choix de plage horaire, accès à plus de modèles de pneus, et surtout, être prêt pour la première neige, aussi précoce soit-elle: il n’y a que de bonnes raisons pour prendre son rendez-vous dès maintenant», a rappelé mercredi Jesse Caron, expert automobile et coordonnateur des essais routiers.

CAA-Québec a aussi rappelé qu’il n’y a aucun risque pour ses pneus si on les change plus tôt dans la saison.

«Il est faux de penser que rouler avec des pneus d’hiver trop tôt à l’automne les endommagera, et ce, même s’il fait encore 15 ou 20 °C de temps en temps», a-t-il été expliqué.

Généralement, il est recommandé de le faire après plusieurs jours consécutifs autour de 7 degrés Celsius.

N’oubliez pas non plus de tester votre batterie de voiture et de préparer une trousse hivernale avec balai à neige, couverture, pelle, lampe de poche et plaques d’adhérence pour faire face à tous les imprévus de l’hiver.