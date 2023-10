Citoyens inquiets: première séance d’information pour le projet d’usine de Northvolt

Alors que plusieurs résidents de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville sont inquiets de l'impact que le mégaprojet d’usine de batteries aura sur le territoire de leurs villes, l’entreprise Northvolt tient mercredi soir sa première séance d’information à ce sujet.

• À lire aussi: Northvolt: «Le Québec devient un joueur international»

Plusieurs personnes se questionnent notamment sur les impacts qu’auraient un accident à l’usine, la pollution liée au projet et la circulation qu’il engendrera.

Certains se plaignent aussi d’un manque de transparence des villes concernant ce projet alors qu’ils auraient aimé être consultés avant l’annonce du gouvernement du Québec la semaine dernière.

Le porte-parole de Northvolt, Laurent Therrien, explique que l’objectif de cette séance d’information est d’être à l’écoute des citoyens.

«On n’arrive pas ici ce soir avec l’ambition de convaincre, dit-il. On arrive avec l’ambition d’écouter les préoccupations, de répondre à leurs questions et pour les questions auxquelles on n’aura pas de réponse, on va les prendre en note et on va revenir aux citoyens avec des réponses complètes.»

Le PDG de Northvolt, Paolo Cerruti, sera notamment sur place pour échanger avec les résidents.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus