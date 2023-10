Le gagnant de la semaine remporte sa première distinction à l’émission «à vos affaires» depuis la mise en place du combat des circulaires.

«Ça va causer toute une surprise, mais c’est Walmart qui est le gagnant de la semaine qui remporte une victoire grâce à des rabais très avantageux. C’est une première victoire pour cette bannière au combat des circulaires», mentionne Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

Cependant, plusieurs épiceries ont de bons rabais cette semaine, surtout à l’approche de la longue fin de semaine.

«La chasse est très bonne. On a de beaux rabais de l’Action de grâce et la bonne nouvelle c’est que même les gens qui ne fêtent pas l’Action de grâce, ce sont des rabais qui sont aussi bons pour Noël surtout pour les produits non périssables et congelés», explique-t-il.

«Ça fait des semaines que je vous casse les oreilles avec le bœuf haché parce que nous avions toujours de meilleures aubaines sur le porc. Cette semaine ce n’est pas le cas. La meilleure aubaine sur la viande hachée c’est sur le bœuf», affirme le spécialiste.

«Très très très bon prix pour le filet de saumon et c’est sur ce produit que je voulais attirer l’attention cette semaine. On a ce produit à plusieurs endroits. Il est à 9,99$ chez Metro qui est aussi une belle aubaine. On n’a pas besoin de faire de détour pour une différence d’un dollar la livre», dit le fondateur de Glouton.

«Meilleur prix de la semaine pour les choux de Bruxelles, mais aussi meilleur prix de la saison parce qu’on n’a pas vu en bas de ça»

Est-ce que ça vaut la peine?

Sauce St-Hubert à 0,97$ chez Walmart

«C’est une belle aubaine, mais nous l’avons vu six fois das le dernier mois donc on n’a pas besoin de faire de provisions»

Pâtes Primo (454g) à 0,97$ chez Walmart

«Très belle aubaine et ce qui est intéressant c’est que ce format n’a pas été affecté par la réduflation»

Tartinade Double Fruit à 4,49$ chez Super C

«Un bon rabais, mais il n’est pas particulièrement rare. On a même vu un peu plus bas récemment.»

Mandarines (1,5lb) à 3$ chez Maxi

«C’est une belle aubaine, mais cela pourrait être un peu mieux. Le prix de référence pour les mandarines et les clémentines c’est 1$ la livre et quand on se rapproche de ça pour les agrumes c’est un 10 sur 10 pour Glouton.»

Agneau haché maigre (1lb) à 10,49$ chez Maxi

«Je vous dirais que ça vaut la peine, mais ce n’est pas un produit que l’on voit souvent en circulaire. Avec les données que nous avons, c’est quand même le meilleur prix que nous avons vu en circulaire cette année.»

Lait Lactantia (2L) à 4,69$ chez Maxi

«C’est un rabais que je qualifie d’intéressant parce que le prix du lait est régi par la loi.»

Plat bistro Stouffer’s à 1,77$ chez Maxi

«La circulaire ne spécifie pas que c’est jusqu’à épuisement des stocks donc on risque d’avoir ces produits dans les prochaines semaines , mais à ce prix ça m’étonnerait.»

Poisson en pâte ou panné à 5,99$ (membre) chez Provigo

«C’est une très belle aubaine spécifiquement pour ce format. On n’a pas vu plus bas depuis un an.»

Fondue Chocolat Favoris (215g) à 2 pour 16$ chez Metro

«C’est une bonne aubaine! Il a rarement de gros rabais sur ces produits. C’est environ 1,50$ de moins que sur le prix régulier donc c’est peut-être le moment de faire des réserves.»

Pâté la Belle Bretagne (150g) à 3,99$ chez Metro

«Ça ne vaut pas la peine. C’est un petit rabais, mais on a moins cher chez Super C à 2,99$ chez Super C.»