Commission de la construction du Québec: l'ex-candidate caquiste Audrey Murray nommée PDG

Ancienne candidate de la CAQ et actuelle sous-ministre au Tourisme, Audrey Murray est nommée présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

Candidate défaite dans Maurice-Richard aux élections de 2022, Mme Murray a été présidente de la Commission des partenaires du marché du travail de 2018 à 2022.

C’est elle qui remplacera Diane Lemieux à la tête de la CCQ. Le Conseil des ministres du gouvernement Legault a procédé mercredi à sa nomination.

Audrey Murray ne sera pas dépaysée au sein de l’organisme qui encadre l’industrie de la construction au Québec, puisqu’elle y a travaillé pendant une vingtaine d’années. Elle y a notamment occupé le poste de vice-présidente – Service à la clientèle et développement.

Pas une nomination politique, dit Boulet

Le ministre du Travail, Jean Boulet, estime que c'est la personne la plus compétente pour occuper ce poste névralgique, qui jouera «un rôle clé», alors que le gouvernement amorce une petite révolution dans l'industrie de la construction afin de rendre les travailleurs plus polyvalents.

«On a collaboré ensemble au premier mandat parce qu'elle était présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. C'est une personne qui a une philosophie commune avec la nôtre», insiste-t-il, dans un bref échange avec notre Bureau parlementaire.

À ceux qui lui reprocheraient de favoriser une caquiste, Jean Boulet rétorque que ce n'est «pas du tout» une nomination politique. «Notre critère, mon critère, c'était vraiment son expérience et ses compétences, dit-il. C'est une personne de consensus, c'est une femme, elle connaît bien le milieu, elle connaît bien les partenaires».

Rappelons que Diane Lemieux a quitté ses fonctions le 15 septembre dernier, au terme de plus de 12 ans comme PDG de la CCQ.

Du côté syndical, la réaction a été prudente. «Nous espérons qu'elle partagera notre engagement envers le paritarisme et notre profond désir d'améliorer notre industrie et le bien être de nos travailleuses et travailleurs», s'est limité à commenter le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).