Féminicide à Salaberry-de-Valleyfield: la poursuite demande que le tueur ne puisse pas être libéré avant 15 ans

La poursuite demande que le livreur de pizza qui a poignardé à mort sa conjointe de 119 coups de couteau en 2019 purge au moins 15 ans de prison avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle.

« La violence conjugale est un fléau social. Il est du devoir du tribunal de le réprimer », a lancé ce matin la procureure de la Couronne Lili Prévost-Gravel, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

« La protection de la société passe par la dénonciation et l’imposition d’une peine qui est dissuasive pour l’accusé et pour le public en général », a-t-elle poursuivi.

Il s’agissait aujourd’hui des observations sur la peine de Stéphane Massé, déclaré coupable par un jury, la semaine dernière, du meurtre au deuxième degré de sa conjointe Linda Lalonde, le 16 novembre 2019.

Photo tirée de Facebook

Ce jour-là, le livreur de pizza aujourd’hui âgé de 41 ans a dit à sa conjointe vouloir la surprendre en lui lançant : « Ferme tes yeux, j’ai une surprise pour toi. »

Intoxiqué, mais conscient de ses actes selon la preuve, Massé a ensuite sauvagement poignardé la dame de 48 ans de 119 coups de couteau, jusqu’à son décès. Il avait ensuite tout avoué à la police.

Comme il a été déclaré coupable, le tueur écope automatiquement d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

La poursuite suggère que Massé ne devrait pas être admissible à une demande de libération conditionnelle avant au moins 15 ans.

Lourds impacts

Me Prévost-Gravel a rappelé « la violence et la brutalité extrême », ainsi que « le caractère insidieux et sournois » de l’attaque.

« Les gestes étaient stratégiques. C’est un crime odieux », a-t-elle soutenu, tout en soulignant les conséquences de ce drame sur les proches de la victime.

Six d’entre eux ont d’ailleurs courageusement témoigné des détails les plus intimes de ces effets négatifs au juge Yvan Poulin, qui a pris la cause en délibéré.

Dépressions, pertes d’emploi, changements de carrière, idées noires et suicidaires, cauchemars, insomnie, isolement, chocs post-traumatiques ; les tristes impacts s’entrecroisent pour plusieurs de ces victimes collatérales.

Par ailleurs, Stéphane Massé a tenu à présenter ses excuses à la Cour.

Capture d'écran d'une vidéo déposée à la Cour

« Je sais que j’ai fait du mal à la famille. Je suis conscient qu’ils me détestent. Je vais toujours regretter ce que j’ai fait à Linda Lalonde, la femme que j’aime » a dit Stéphane Massé, en s’adressant ce matin au tribunal.

La défense demande pour sa part une période d’inadmissibilité à la demande de libération conditionnelle de 12 ans.

Plus de détails à venir...