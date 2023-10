«Il conte tellement de menteries», lance une automobiliste

TVA Nouvelles a décidé de tâter le pouls des citoyens de la région de Québec afin de savoir ce qu’ils pensent de la volte-face du premier ministre Legault concernant le retour possible du 3e lien autoroutier.

«Il conte tellement de menteries, on ne sait plus à quoi s’en ternir. Ils jouent au yo-yo avec nos cerveaux un peu. Ils disent une affaire, ne le font pas et ils disent une autre affaire», déclare une femme au volant d’un petit camion.

Rencontrée ce matin, elle ajoute. «C’est vraiment désolant, mais c’est comme ça. Je n’y crois vraiment pas», appuie-t-elle en faisant référence à la déclaration du premier ministre.

Un automobiliste se montre moins sévère, mais ne croit pas plus que le projet va se faire. «On va voir ce qui va arriver avec M. Legault. Je crois au 3e lien, mais M. Legault ...», indique l’homme en gesticulant.

Un autre automobiliste ne voit pas la nécessité du 3e lien. «Je travaille souvent sur la Rive-Sud. Souvent, c’est en sens contraire. Si on se compare à Montréal, là-bas il y a un grand problème de trafic, mais ici, on pourrait mettre les sous ailleurs», fait-il savoir.

Le tramway lui semble une «solution plus verte et plus responsable pour nous, pour l’avenir, pour nos enfants», appuie-t-il.

*** Voyez notre vox pop dans la vidéo ci-haut