Marqué par la tentative de suicide de son seul ami à 11 ans, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se confie à Marie-Claude Barrette

Victime d’intimidation pendant tout son primaire, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques porte toujours en lui le souvenir douloureux de son seul ami d’enfance qui a tenté de se suicider à 11 ans. L’humoriste s’est ouvert à Marie-Claude Barrette dans le plus récent épisode du balado Ouvre ton jeu.

• À lire aussi: «J’ai tout appris de Charles...»: Pierre Bruneau se confie sur la mort de son fils au micro de Marie-Claude Barrette

• À lire aussi: Agressée sexuellement par Guy Cloutier: «Ma fille m’a sauvé la vie», confie Nathalie Simard au balado de Marie-Claude Barrette

• À lire aussi: «On sait que la vie est éphémère et qu'il va y avoir une fin»: Pierre Curzi se confie sur sa peur de la mort à Marie-Claude Barrette

Celui qui se décrit comme un « anxieux profond » s’est longuement raconté à Marie-Claude Barrette dans un entretien abordant plusieurs sujets importants. Parmi ceux-ci, l’intimidation et la grande perte qu’a vécus le comique de 36 ans pendant son enfance.

Anxiété et intimidation

« En 5e année, mon seul ami – qui avait un père absent, qui était anglophone et qui parlait avec un accent dont les autres se moquaient – est parti un midi dans le bois. Il a fait une tentative de suicide à 11 ans. Cela a créé un vide et une peur qui ne m’ont jamais quitté », raconte-t-il.

Enfant déjà timide, l'humoriste et acteur a cessé à faire confiance aux adultes qui minimisaient, à l’époque, l’intimidation entre jeunes. Il dit d’ailleurs toujours craindre les personnes en position d’autorité, même du haut de ses 36 ans.

« Cela se fait simplement et violemment. Tu es pointé du doigt, on niaise ta façon de parler, il n’y a jamais personne pour t’aider, tu n’es jamais choisi et il y a beaucoup de solitude. Je m’interdisais d’aller dans les parcs et les patinoires par crainte d’y retrouver les jeunes de l’école », raconte l’ancien génie en herbe qui doit sa soif d’apprendre à ses parents enseignants au cégep.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

La peur des autres

Cette « déconstruction quotidienne de ta confiance » a fait de lui un être vivant constamment dans la crainte de la rencontre de l’autre.

« À la longue, tu finis par te convaincre que tu es ce qu’on dit de toi. Cela laisse une cicatrice. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, quand je publie quelque chose, c’est le même sentiment que j’avais dans la cour d’école », confie celui qui consulte chaque semaine depuis 4 ans.

« Ma psychologue a un contrat à vie avec moi », ajoute-t-il avec l’humour qu’on lui connaît. Ses troubles obsessifs compulsifs « relativement aigus », son anxiété, ses obsessions et son diagnostic de douance sont autant de sujets qu’il a abordés avec l’animatrice qui raconte avoir eu un gros coup de cœur en le voyant en spectacle.

« Ta peur et ton inconfort sont plus forts. Tu te fais des scénarios qui sont toujours négatifs et tu te montes toi-même en bateau », dit-il en évoquant ses troubles anxieux et sa différence.

Le comédien est revenu sur ses années de Conservatoire qu’il qualifie de « grande noirceur » pendant laquelle l’anxiété de performance se mêlait à une relation amoureuse toxique, et sur sa difficile année 2018 où plusieurs facteurs de stress l’ont mené à s’isoler complètement.

Quant aux idées préconçues que beaucoup de gens ont par rapport à la douance – un sujet qu’il aborde dans son spectacle –, il insiste : « tu n’es pas Einstein ! » Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se dit touché que de nombreuses personnes, souvent des parents de jeunes surdoués, prennent le temps de venir lui parler après ses représentations pour partager ce qu’ils vivent. « Pour moi, l’humour a été un bouclier », admet-il.