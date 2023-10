La génération Z et l’amour: «ils sont moins non traditionnels que ce qu’on pense»

La grande majorité des jeunes de la génération Z, qui sont nés après 1995, croient encore au couple traditionnel.

C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage léger, commandité par l’application de rencontres Fruitz qui indiquent que parmi 500 jeunes sondés, seulement 3% se disent dans une relation non exclusive, et 75% se voient dans une relation sérieuse dans le futur, basée sur des valeurs de confiance et de loyauté.

Selon la professeure au département de sociologie à l’UQAM, Chiara Piazzesi, ces résultats démontrent que l’idée que les nouvelles générations vont toujours à l’encontre des idéologies de leurs aînés n’est pas toujours vraie.

«J’aurais tendance à dire qu’ils sont moins non traditionnels que ce qu’on pense, explique-t-elle. C’est-à-dire qu’on a tendance à toujours considérer les jeunes générations comme des générations qui sont nécessairement en rupture avec toutes les valeurs et références des générations précédentes.»

«Ces données montrent bien que cette rupture-là n’est pas si forte, ajoute-t-elle. Au contraire, ceux et celles qui ont peur que les jeunes générations ne veuillent plus s’engager, ont peur de l’engagement ou ne voudraient que des relations éphémères, ce sondage montre que ce n’est pas le cas.»

Ces résultats ne seraient pas liés au fait qu’il y a eu beaucoup de divorces chez leurs parents, la génération C.

«Ça se peut qu’il y ait une certaine déception par rapport aux divorces des générations précédentes, mais j’ai l’impression que les générations précédentes doivent avoir quand même eu comme idéal celui d’un couple qui durait, qui était stable, avec la présence d’enfants, continue-t-elle. Donc je ne sais pas si c’est tant ça qui est en train de changer, mais plutôt qu’il y a une constance dans le soutien de cet idéal.»

Le sondage révèle également que seulement 56% des jeunes disent vouloir avoir des enfants.

«Il y a peut-être un peu de pessimisme par rapport aux conditions de vie qu’on projette d’avoir dans l’avenir, estime Mme Piazzesi. Il y a peut-être un peu de pessimisme qui est lié aussi aux défis environnementaux dont on est en train de prendre conscience de manière assez matérielle et assez concrète, mais c’est très difficile de spéculer sur la base seulement d’un chiffre.»

