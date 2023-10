Le rêve hollywoodien d’une cascadeuse québécoise: «c’est possible d’aller loin» - Gabrielle-Anne Désy

On a pu apprécier ses prouesses dans X-Men: Dark Phoenix, Terror Train 2 ou même récemment dans la série Chucky. Elle a aussi fait des apparitions dans O’, Les honorables, 19-2 et Crépuscule pour un tueur.

Mais si son nom n’a jamais été au sommet de l’affiche au cinéma, c’est parce que Gabrielle-Anne Désy est cascadeuse professionnelle à l’international depuis maintenant 12 ans et «déteste apprendre des textes», a-t-elle avoué en rigolant lors d’une entrevue qu’elle a accordée à l’Agence QMI, plus tôt cette semaine.

Photo Philippe Bossé fournie par Gabrielle-Anne Désy

Basée à Toronto, la Québécoise a été entre autres la doublure de Jennifer Aniston sur Murder Mystery, de Megan Fox sur Expendables 4 et d’Emma Mayer sur Wednesday.

Des débuts difficiles

Aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années, la jeune femme a commencé sa carrière au bas de l’échelle, alors qu’elle n’avait que 21 ans.

«Chaque fois que je voyais des [roulottes] dans la rue, j’allais porter mon CV pour être assistante de production. J’ai commencé comme ça; je bloquais des rues, je lavais les toilettes, je passais le balai... De fil en aiguille, j’ai travaillé un peu en effets spéciaux pour essayer de me faire voir», a-t-elle confié.

Photo Philippe Bossé fournie par Gabrielle-Anne Désy

Son nom a ensuite commencé à circuler auprès des coordonnateurs de cascades et elle a fait la rencontre de celui qui est devenu son mentor, le karatéka Jean Frenette, qui a lui aussi connu beaucoup de succès dans le milieu de la cascade.

Gabrielle-Anne a de son côté pratiqué le Muay-Thaï, aussi appelé boxe thaïlandaise, avant de se mettre au Taekwondo. Elle a par ailleurs toujours eu un intérêt pour le cinéma, qu’elle a étudié. Mais c’est surtout en course à obstacles («spartan race») qu’elle a connu une première percée professionnelle.

En 2018, elle avait entre autres participé à l’émission Bootcamp: Le parcours extrême, présentée sur les ondes de Noovo, au cours de laquelle, en finale, elle s’était malheureusement déchiré trois ligaments, les ménisques, en plus de se fracturer le plateau tibial.

«Ç’a freiné le lancement ma carrière assez sec», se rappelle-t-elle. À la même époque, la cascadeuse décrochait ses premiers contrats sur la scène internationale.

La pression des mégaproductions

Avec leur budget monstrueusement imposant, les productions sur lesquelles Gabrielle-Anne a travaillé permettent aux cascadeurs d’avoir un délai raisonnable pour élaborer, chorégraphier et pratiquer les «stunts» en amont des tournages. Mais attention, une fois sur le plateau, il vaut mieux être prêt.

Photo fournie par Gabrielle-Anne Désy

«Ça coûte tellement cher d’avoir toute l’équipe, tout l’équipement réuni sur le plateau que tu ne veux pas recommencer plusieurs fois. C’est prévu dans l’organisation que, sur les gros plateaux, il faut vraiment que tout soit top notch pour ne tourner qu’en une seule prise», a expliqué la cascadeuse.

«Sur les plateaux à moins gros budget, c’est ta responsabilité de cascadeur d’être prêt à toute éventualité sans avoir un temps de pratique alloué», a-t-elle ajouté, soulignant que la capacité à ne faire que des premières prises était un atout considérable pour leur réputation.

En plus de leurs aptitudes physiques, les cascadeurs doivent savoir jouer et faire preuve de nuances. «J’ai déjà eu un contrat de cascade où il fallait que je me fasse frapper par une voiture, alors que je marchais dans la rue avec mon enfant dans les bras (un mannequin de 30 livres), pendant l’apocalypse. Il fallait que je pleure la mort de mon fils, que je me fasse rentrer dedans et que je pleure encore», a raconté Gabrielle-Anne, qui aimerait voir une plus grande relève dans cette industrie.

«De nos jours c’est tellement facile de se filmer et de montrer ce qu’on sait faire. Je pense aussi que les jeunes Québécois qui rêvent de faire ce métier-là doivent persister, parce que c’est possible de percer», a-t-elle indiqué, ajoutant que la demande auprès pour des cascadeurs issus de la diversité était de plus en plus forte.