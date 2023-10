Médecins spécialistes : beaucoup de postes vacants en région

Le manque de médecins spécialistes en région a des répercussions. Dans certains secteurs de l’Est-du-Québec, plus du tiers des postes sont actuellement vacants.

Quelque 918 postes de médecins spécialistes sont vacants dans la province sur un total de 10 599 postes. Au total, 87 postes sont disponibles dans l’Est-du-Québec.

Selon les données en date de la mi-septembre fournies par la Fédération des médecins spécialistes du Québec, 9,8% des postes sont vacants au Bas-Saint-Laurent, 14,7% en Gaspésie et 25% aux Îles-de-la-Madeleine.

Sur la Côte-Nord, la pénurie est plus critique; 39% des postes de médecins spécialistes sont vacants, ce qui représente 41 postes.

L’équilibre est fragile dans des établissements en raison des petites équipes. La situation a des effets sur les autres médecins spécialistes en poste pour qui la charge de travail devient plus importante.

«Ils demandent de l’aide, parfois, ils sont deux dans une équipe de quatre. La récurrence revient plus rapidement aussi. Ce sont des gardes qui sont différentes d’un centre universitaire, mais il reste qu’il y a une lourdeur de cette récurrence de garde là. C’est pour ça qu’ils ont besoin de support, d’écoute, de plan pour pouvoir se faire, parfois, remplacer», Dr Yohann St-Pierre, président du Comité des régions intermédiaires et éloignées à la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec croit également qu’il faut revoir la répartition des effectifs sur le territoire québécois. La manière de calculer date du début des années 2000 et les réalités en région changent rapidement.

«On sait qu’au Québec, dans nos régions éloignées, le vieillissement de la population est beaucoup plus important que la moyenne provinciale, ce qui amène une augmentation en besoin pour les maladies chroniques, donc une augmentation de besoins de soins hospitaliers aussi et de médecine spécialisée», précise M. Saint-Pierre.

La Fédération travaille à améliorer le recrutement et la rétention des médecins. Selon le président du Comité des régions intermédiaires et éloignées de l’organisation, il y a davantage de partenariats à réaliser avec les facultés de médecine pour des stages en région.

«Il faut regarder comment offrir, comment bonifier notre offre de stages dans nos régions éloignées, parce que c’est possible et on y gagne. C’est gagnant pour les étudiants, les résidents, quand ils viennent chez nous. Et c’est gagnant pour nous aussi d’avoir un lien rapproché avec les universités», souligne M. Saint-Pierre.

Une tournée dans plusieurs hôpitaux en région a été effectuée afin de trouver des solutions à la pénurie d'effectifs.