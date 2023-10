Nouveau «convoi»: une complotiste voulant protéger les enfants de la pédophilie... coupable de pédophilie

Une femme qui appuie les revendications du nouveau « convoi » de manifestants se dirigeant à Ottawa pour sauver les enfants d’un soi-disant réseau de pédophilie internationale a été condamnée en 2007 pour... pédophilie.

Celle qui se présente comme Melinda Stone sur les réseaux sociaux, mais dont le vrai nom est Melinda Stickles, a plaidé coupable à six chefs d’accusation à caractère sexuel impliquant les enfants dont elle était la gardienne.

Selon les informations obtenues par QUB radio, Mme Stickles, impliquée dans le mouvement complotiste, habite à la même adresse que Germain Lemay, cet homme abattu lors d’une intervention policière à Scotstown, en Estrie, après avoir menacé les premiers ministres Trudeau et Legault.

Mme Stickles a reconnu entre autres avoir donné de l’alcool et du cannabis aux victimes, un garçon et quatre filles, âgées de 8 à 14 ans, entre décembre 2006 et avril 2007, avant de les photographier alors qu’ils posaient des gestes à caractères sexuels. Elle s’est également dénudée pour se mettre en scène avec eux.

Elle a été condamnée à 18 mois de prison.

Active dans le mouvement complotiste

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux par Germain Lemay ont été filmées conjointement avec Melinda Stickles. Ce sont ces vidéos qui ont attiré l’attention des forces policières.

Sur leur chaîne conjointe, M. Lemay appelle notamment la population à se soulever contre les « esti de pédophiles » du gouvernement, tandis que Mme Stickles martèle que ça prendrait « une guerre civile » pour changer les choses.

Dans l’une des dernières vidéos mettant en scène le couple, ceux-ci concluent en disant agir pour « sauver les enfants ».

Un nouveau convoi

Des manifestants du « Convoi pour sauver les enfants » sont arrivés hier soir devant le Parlement à Ottawa.

« Nous serons là pour aussi longtemps qu’il le faudra, nous marcherons tous les jours dans la capitale comme nous en avons le droit », a prévenu un des organisateurs du « Convoi pour sauver les enfants », Ron Clark, lundi. L’Albertain a ensuite déclaré mardi que l’objectif était de « fermer Ottawa ».

Les manifestants prétendent que le gouvernement Trudeau, l’Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies « normalisent » la pédophilie et se livrent à des enlèvements d’enfants pour les soumettre à un réseau mondial de pédophiles.

Parmi eux, on trouve aussi des militants anti-vaccins convaincus que les campagnes d’immunisation contre la COVID-19 sont un complot pour détruire le système immunitaire.

Les mêmes individus sont aussi impliqués dans les manifestations anti-LGBTQ+ et anti-trans un peu partout au pays.

Parmi les participants et les organisateurs, on retrouve des participants au blocus d’Ottawa de janvier 2022, dont Tyson Billings, alias Freedom George, qui a plaidé coupable de juin 2022 à l’accusation d’avoir conseillé de commettre des méfaits pendant le blocus du « convoi de la liberté » dans la capitale.

Ron Clark y voit d’ailleurs un exemple d’action collective à répliquer. Mardi, il a déclaré vouloir reproduire le même blocus, mais sans véhicules et sans violence : « nous pouvons faire ça encore, mais cette fois avec des gens dans les rues ».

La police d’Ottawa a signalé dès la semaine dernière qu’il y a une « réelle possibilité de tenue de manifestations d’une certaine envergure ».

Très critiquée pour sa gestion du « Convoi de la liberté », elle assure avoir « mis en place les ressources nécessaires pour faire face à tout scénario » et rappelle qu’« il n’y a aucune tolérance pour les comportements illégaux ».